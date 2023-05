– "Je retiens qu’on a eu plus d’occasions que l’adversaire, constat que j’ai souvent établi depuis que je suis là. Déjà après quelques minutes, on a une occasion qui aurait pu nous mettre en confiance. Puis on prend un but sur une action individuelle alors qu’on est en supériorité numérique."

– "On a beaucoup d’occasions, mais on ne marque que sur un coup de pied arrêté. Ce match, c’est le résumé de notre saison, de notre potentiel. Ou de notre non-potentiel…"

– "J’ai vu, en face, des gamins de 18-20 ans qui étaient plus hargneux, plus vicieux que nous. Ce n’est pas normal. Ils nous ont donné une leçon par rapport à l’attitude à avoir."

– "J’étais dans un premier bateau à la dérive (NDLR: Seraing) et j’ai sauté dans un 2 e bateau à la dérive. Mais ça arrive, c’est la vie. Il faut digérer à présent et essayer de finir avec dignité devant des supporters tellement méritants."

– "Il faudra faire le bilan individuel et collectif de cette campagne et tenter de rebondir. Il faudra bien analyser les choses car lorsqu’on regarde à tête reposée, on constate que Virton vient de finir deux championnats à la dernière place, avec des staffs différents, quatre entraîneurs différents. Il faut se poser les bonnes questions…"

Daniel Striani

– "Un match à l’image de notre saison. On a souvent été proche, mais on n’est jamais passé devant. On ne capitalise pas suffisamment. En face, c’est un tir et un but."

– "On a grillé deux jokers chez nous, contre Dender et Lommel. C’était compliqué de revenir ensuite. Contre Deinze, on fait une barre avant le 1-2, cette fois, c’est un poteau à 1-1. J’ai encore plus de regrets quand je vois que samedi, Genk s’est incliné contre Deinze. Mais bon, ce n’est pas ce week-end que l’équipe a raté son maintien."

– "Le plus frustrant c’est qu’on n’a pas été largement inférieur à d’autres. On perd dix matches par un but d’écart. J’estime qu’on est passé au travers à trois reprises: la 2e mi-temps au Beerschot, une bonne partie de la rencontre au RWDM et récemment à Deinze. Mais pour le reste, on n’était jamais très loin, c’est le plus rageant."

– "C’est vrai qu’on avait très bien entamé la saison face au RWDM, mais je pense qu’il y a eu deux tournants ensuite, deux déclencheurs négatifs: la défaite en Coupe à Dessel alors qu’on menait tranquillement 0-1 avant une exclusion (NDLR: Espinosa) et le match à domicile face au Beerschot (NDLR: une semaine plus tôt). On mène, on peut faire 2-0 et aussi 2-1 un peu plus tard, mais finalement, on s’incline. On s’est retrouvé dans une spirale négative dont on n’a jamais su sortir. Parce qu’on n’a jamais su enchaîner, parce qu’on n’a jamais eu onze joueurs à leur meilleur niveau en même temps. Et tout ça vous plombe."

– "En janvier, on a fait tout ce qu’on pouvait faire au niveau du recrutement, parce que ce n’est pas toujours facile de convaincre un joueur de rejoindre Virton et encore moins quand il est dernier du classement. On a aussi fait le maximum pour offrir les meilleures conditions de travail à nos joueurs, mais ils ne nous l’ont pas tous rendu. Nous sommes cependant tous responsables de ce qui arrive."

– "La suite ? C’est encore trop frais pour en dire davantage. On verra d’abord sur quel terrain ça va se finir. Concernant le dossier Lommel, il y aura plusieurs auditions avec les parquets concernés. J’espère que quelque chose sera acté avant la fin du mois et qu’on ne sera pas contraint de débuter un mercato le 25 juillet."

– "On ne peut pas nier que ces incertitudes sont embêtantes à l’heure de reconstruire. Je pense cependant que le club va conserver son statut pro même s’il bascule en D1 nationale. Et si on doit repartir de là, on fera tout pour remonter le plus rapidement possible. Je suis d’avis qu’il va falloir procéder à une grande lessive, appuyer sur la touche reset avant de reconstituer un noyau. Il y a pas mal de leçons à tirer."

VITE DIT

Avec quel coach ?

José Jeunechamps sera-t-il toujours à la barre de l’Excelsior la saison prochaine ? "En cas de maintien, il y avait une volonté commune de poursuivre la collaboration, indique Daniel Striani. Maintenant, il faudra voir quels sont les souhaits des uns et des autres."

Il ne le sentait pas

Si Ruben Droehnle n’a pas été aligné vendredi, ce n’est pas en raison d’un manque d’implication à l’entraînement. Le défenseur français a, en fait, confié à son coach qu’il ne sentait pas au mieux mentalement pour aborder ce match crucial. Une attitude qui, en interne, a été appréciée en sens divers…

Pour du beurre

L’Excelsior jouera encore un dernier match, pour du beurre, vendredi soir contre Genk. La rencontre opposera donc les deux derniers actuels du classement. On est curieux de voir quel accueil les supporters réserveront aux joueurs locaux. Vendredi, à Sclessin, après les avoir vivement encouragés, surtout dans l’ultime quart d’heure, ils les ont copieusement sifflés au coup de sifflet final. Remy, sorti en tirant la jambe en fin de partie vendredi, risque fort de manquer ce dernier match. Lesquoy, lui, sera suspendu.