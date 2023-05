De Lie s’impose en costaud au Grand Prix du Morbihan

Dans cette course dont le final a été parfaitement contrôlé par son équipe, empêchant toute échappée décisive, De Lie s’est idéalement placé dans la roue de Tiller lors de l’emballage final avant de le remonter irrésistiblement et de faire de même avec Grégoire.

Le Taureau de Lescheret, qui n’avait plus décroché de bouquet depuis la troisième étape de l’Étoile de Bessèges, le 3 février, signe ainsi son 4e succès cette saison (après la Classique de la Communauté de Valence et deux étapes à Bessèges) et son 13e depuis qu’il a rejoint les rangs des professionnels.