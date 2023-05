Arlon joue son maintien en 2e régionale ce samedi contre Linthout

Oui, bien sûr. C’était l’objectif d’avant-saison et il l’est toujours, plus que jamais. On s’arrache depuis plusieurs semaines, ce n’est pas pour rien. Et c’est important aussi pour la province, pour d’autres clubs.

Un match de barrage tel que celui-là, c’est une première ?

Oui, pour tout le monde. Même pour moi, qui ai plus d’expérience que les autres. Personnellement, j’adore les matches comme ça, avec un gros enjeu. Et j’ai à cœur de le gagner, avant de prendre un peu de recul, par rapport à l’équipe. C’était prévu depuis le début de la saison. J’estime que les jeunes doivent maintenant prendre leurs responsabilités. La suite pour moi ? J’aimerais bien encore jouer un an ou deux. Mais à quel niveau, et où, je ne sais pas encore.

Vous avez pris des renseignements sur Linthout ?

Je me suis un peu renseigné, à gauche et à droite. Je sais que Strapart joue là. Je l’ai déjà croisé et j’ai entendu parler de lui. Il a déjà joué à un niveau plus élevé. Il marque pas mal. Et c’est une équipe qui est forte techniquement. De toute façon, sur un match, ça va se jouer au mental. La victoire sera pour celui qui voudra le plus rester en régionale.

Les absences de Van Hamme, Van Bemten et Bilocq, ça fait beaucoup, non ?

Ça fait beaucoup, en effet. Il faut faire avec. Et concernant Van Hamme et Van Bemten, cela fait déjà quelques matches qu’on fait avec. Maintenant, il y a Bilocq en plus. C’est le basket, c’est comme ça. On doit s’adapter. Ce sera aux autres à se donner deux fois plus. Moi, j’ai mal partout, mais il faut finir le job et on va le faire.

Cela veut dire que vous allez jouer beaucoup plus, à la distribution. Et Noah Lemaire aussi.

Oui, c’est ça. Moi je peux jouer pendant deux heures. S’il faut le faire, je le ferai. C’est le dernier match. Il faut jouer à fond, donner tout et ne pas avoir de regrets.

Julien Basse au coaching, cela change quelque chose ?

C’est dommage que Denis (Jacquemin, le coach) ne soit pas là. Mais avec Julien, c’est la même philosophie. On est dans la même ligne de conduite. Il a des gars de l’équipe avec lui en P2. Il coachera l’équipe la saison prochaine. Et on sait que Julien donne de l’énergie. Ça va bien se passer.

La clé, pour le maintien ?

On doit bien jouer derrière pour être meilleur en attaque. Il faudra un jeu agressif, malgré les absences. On verra aussi ce que Linthout propose, on s’adaptera s’il le faut. Et c’est la mentalité qui fera le reste. Je ne m’attends pas à un match vraiment beau. Ça va être un combat. C’est bien. Et il faut prendre du plaisir et en profiter aussi.