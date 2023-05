Comme l’an dernier, Libin s’arrête dès le premier match. Mené au premier acte après une reprise de Chardome sur coup franc, Libin aura passé toute la seconde période dans le camp borquin. Mais les Libinois ne seront jamais parvenus à tromper Batter. Le portier a tout sorti. Tout, notamment un penalty de Vanderheyden au début du deuxième acte, une grosse frappe de Léonard à l’entame du dernier quart d’heure et une reprise de Bourgeois à trois minutes de la fin alors que tout Libin voyait déjà le ballon au fond.

Réduit à dix en fin de match après la rouge de Hinck, Saint-Hubert n’est, pour sa part, pas passé loin du 0-2, mais par trois fois, Gauthier a manqué le break. Sans conséquence toutefois pour les Borquins qui se déplaceront à Ochamps la semaine prochaine.

Ochamps 1 – Neuvillers 0

Avec Baptiste Jourdan et Augustin Charles dans le trois arrière, Ochamps, sans Gourmet, E. Gillet et Collard, a attendu les derniers instants pour passer devant grâce à un penalty de Gilles Schroeder après une faute de main après un corner d’Albert mal dégagé (1-0).

Plus tôt dans la soirée, Ochamps, qui a eu deux buts refusés et où les frangins Schroeder ont été les plus dangereux, était passé proche de voir Neuvillers ouvrir le score, mais Golinvaux avait sorti un réflexe fabuleux sur une reprise de Poncelet au second poteau.

Pour l’anecdote, on notera que Gilles Schroeder, encore lui, a raté un deuxième penalty à la dernière seconde. Un penalty commis par Déom pour une faute sur Clément Jourdan. Une faute sur laquelle le capitaine de Neuvillers a pris la rouge.