Voici notre présélection pour le Soulier d’or 2022-23

C’est le vendredi 2 juin, en soirée et dans les installations du club de Longlier, que sera remis le 34e Soulier d’or luxembourgeois. Ce soir-là, sur le coup de 21 h, on connaîtra le nom du successeur de Thomas Lefort, sacré l’an dernier devant Gérald Brolet et Thomas Macalli. Pour le désigner, les votants (entraîneurs, capitaines, journalistes, etc.) auront à choisir dans une présélection de 40 noms que notre rédaction vient d’établir.