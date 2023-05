Si l’on fait le compte des occasions obtenues, la troupe de José Jeunechamps n’aurait certes pas volé les trois unités, mais dans le contenu, sur l’ensemble du match, c’était encore une fois trop peu. Insuffisamment rythmé, tonique et précis que pour véritablement faire plier une équipe liégeoise qui s’est surtout évertuée à rester bien en place dès qu’elle a obtenu l’avantage au marquoir.

Un avantage que les Gaumais auraient pu, et même dû, s’octroyer rapidement puisque dès la 6e minute, Mboyo, servi sur un plateau par Anne, catapultait dans les tribunes un ballon que tout le monde voyait déjà au fond.

Ziani, lui, n’allait pas manquer l’aubaine moins de vingt minutes plus tard, plongeant du même coup toute la phalange virtonaise dans la torpeur. Et ses supporters avec, qui commençaient à manifester leur mécontentement. Et n’allaient plus arrêter de le faire jusqu’au repos, tant la prestation des visiteurs apparaissait indigne de ce niveau, mêlant mauvaises passes, mauvais choix et intensité trop peu élevée.

L’entrée de Koziello au repos, à la place d’un Masangu à côté de ses pompes, puis celle un peu plus tard d’Abdallah, pour doubler un Mboyo plus qu’effacé, allaient redynamiser le jeu de l’Excelsior.

Juste un peu dans un premier temps, pour permettre à Epolo de signer son premier arrêt sur une tentative de Lesquoy, puis de se jeter dans les pieds d’Anne qui maîtrisait mal le cuir sur la seule véritable passe dangereuse de Kagé.

Puis davantage après qu’Abdallah, à la réception d’un coup franc d’Albanese (qui touchait là son premier ballon) eut rendu espoir aux Vert et Blanc (80’).

On vit alors, et enfin, un véritable pressing de Gaumais plus audacieux qui auraient pu émerger in extremis. Quand Mabella frappait sur le montant puis quand Anne croisait trop sa frappe sur une déviation d’Abdallah.

S’il n’aura pas manqué grand-chose dans le final pour que l’Excel s’impose, il lui aurait tout de même fallu bien davantage sur l’ensemble du match, et surtout de la saison, pour revendiquer plus que cette dernière place. Virton est donc assuré de finir dernier. Mais pas nécessairement de reculer d’un échelon puisqu’il garde un espoir de se maintenir par le biais des tribunaux. Mais ça, c’est une tout autre affaire. Et ce n’est pas la première…

STANDARD: Epolo ; Traoré, Noubi, Hautekiet, Brrou (75’, Berberi), Dodeigne (58’, Thiago) ; Mawete, Bansé ; Ziani (75’, Calut), Ghalidi (68’, Kuavita), Buksa.

VIRTON: Sadin ; Remy (78’, Cassaert), Bourdin, Vinck, Lesquoy ; Masangu (46’, Koziello), Doué (75’, Dudouit), Kagé (78’, Albanese), Mabella ; Anne, Mboyo (58’, Abdallah).

Arbitre: S. Bourdeaud’Hui.

Assistance: 450.

Cartes jaunes: Masangu, Noubi, Anne, Lesquoy.

Buts: Ziani (24’, 1-0), Abdallah (80’, 1-1).

Note du match: 5.

24’, après une belle possibilité pour Anne qui trébuche au mauvais moment, le Standard repart en contre ; Ziani, isolé à gauche, rentre dans le jeu, évite l’intervention de Vinck et frappe au 1er poteau (1-0).

80’, pour sa première touche de balle, Albanese mesure un coup franc parfait vers le second poteau où surgit Abdallah (1-1).

Le bulletin virtonais

Les réservistes ont amené un plus

Sadin 6 Impuissant sur le but, il n’a rien eu d’autre à faire par ailleurs si ce n’est une bonne anticipation dans les pieds de Kuavita en fin de match.

Remy 4 Sur le premier but, il est mal placé : dès lors que Ziani allait provoquer Vinck en un contre un, il aurait dû venir assurer une supériorité numérique. Un peu trop de relances hasardeuses par la suite

Bourdin 6 Aligné en défense centrale cette fois. Il n’a pas commis d’erreur et s’est contenté de relances sans risques.

Vinck 5 Trop facilement passé par Ziani sur le 1-0, il a plutôt bien contenu le petit ailier des Rouches par ailleurs. Quelques relances approximatives, mais une combativité exemplaire.

Lesquoy 6 Défensivement, il a fait le job. Offensivement, il a mis le nez à la fenêtre autant que possible, surtout en seconde période. Il lui a manqué un peu de précision sur certains centres.

Masangu 4 Remplacé au repos après avoir pris une carte jaune et perdu trop de ballons.

Doué 4,5 Une première mi-temps plus que compliquée et très approximative, une deuxième un peu meilleure mais sans véritable apport offensif.

Kagé 4 Trop discret. Sa seule initiative vraiment réussie aura été un centre précis mal exploité par Anne.

Mabella 6 On ne pourra pas lui reprocher un manque de mobilité. Il a distillé un bon centre à Anne et aurait pu donner la victoire aux Gaumais si son essai n’avait été repoussé par le poteau.

Anne 5,5 Pas toujours productif, mais néanmoins combatif. Il offre un ballon idéal à Mboyo en début de match, mais exploite mal les trois occasions dont il a hérité.

Mboyo 3 Il a d’abord manqué une énorme occasion, puis il a gagné quelques duels avant d’être progressivement supplanté dans ce domaine. Trop peu mobile et remplacé avant l’heure.

Koziello 6,5 Il a amené davantage de tonus et de rythme au milieu.

Abdallah 7 Il a amené plus de présence que Mboyo et inscrit le but de l’espoir d’une belle reprise, offrant ainsi un ballon de 1-2 à Anne.