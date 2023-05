Malheureusement, non. La bonne nouvelle est que j’ai pu jouer une trentaine de minutes jeudi et que je n’ai rien ressenti. J’ai eu une déchirure de trois centimètres au niveau du quadriceps. Je suis frustré car j’ai déjà loupé les rendez-vous en championnat. J’espère être de la partie pour le quart de finale de la coupe prévu le 18 juin. Il me reste un peu moins de quinze jours pour être prêt, je fais tout pour revenir dès que possible d’ailleurs.

Justement, entre la victoire en coupe ou au tour final, vous optez pour laquelle ?

D’un point de vue personnel, je préfère la coupe. Il nous reste trois rencontres pour aller au bout.

Gouvy aborde le tour final sans objectif ?

Le chemin vers la D3 est long et on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Tout le monde sait aussi qu’on peut retrouver Sart au deuxième tour. C’est le genre de matchs que tout le monde aime, comme celui de ce samedi soir. Sans pression, oui, mais pas sans ambition.

Longlier termine champion avec 51 points et 27 unités perdues, Gouvy n’est qu’à quatre longueurs, vous n’avez pas de regrets ?

Je pense qu’il y avait clairement moyen d’aller chercher ce titre.

Quand je repense au nombre de points perdus de manière assez stupide, je ne peux pas m’enlever de la tête que Gouvy pouvait être champion. Mais des formations comme Arlon ou Oppagne, encore plus, peuvent se dire la même chose. De notre côté, nous avons oublié le titre depuis longtemps alors que la déception d’Oppagne est encore présente.

"Une saison catastrophique"

Quelle note attribuez-vous à Gouvy pour cette campagne ?

6,5/10, car l’objectif est atteint. Mais au regard des qualités du noyau, nous pouvions faire mieux. L’équipe a eu trop de creux, de temps faibles dans les rencontres. On ne va pas se mentir, c’est satisfaisant, sans plus. Mais on peut encore remonter cette cote, avec la coupe ou ce tour final et ce match à Oppagne.

Si vous deviez prendre un joueur à Oppagne pour amener, qui prendriez-vous ?

Ce serait trop simple de dire un des frères Jadot alors je vais citer Valentin Raskin. C’est un neuf travailleur, souvent au bon endroit pour placer la balle au fond. Avec lui, je pense qu’on compterait quelques points de plus. C’est un super-gars, ce qui ne gâche rien.

Vous pourriez retourner un jour à Oppagne où vous avez débuté en équipe première ?

Oui, je suis parti en très bons termes du club, j’y garde beaucoup d’amis. Mais ce n’est pas un objectif ni pour moi ni pour le club d’Oppagne pour le moment. Puis, j’espère apporter davantage à Gouvy.

Vous avez 43% de temps de jeu cette saison, peut-on parler de saison noire ?

Saison noire, saison catastrophique, oui. En débarquant dans un nouveau club, on espère autre chose. Mais après deux pubalgies, il y a eu cette déchirure au quadriceps. J’ai passé plus de temps dans le cabinet du kiné que sur le terrain. Je croise les doigts pour la saison prochaine. Je ne prendrais pas de risque inutile en cette fin de saison. Même si ce n’est pas l’envie qui manque après cette campagne qui n’a pas répondu aux attentes ni personnelles ni collectives à mes yeux.