Je n’aime pas parler de bon ou de mauvais tirage. La fin de championnat de Manage est étrange avec huit défaites et deux partages, mais cette équipe a gagné le droit de jouer ce tour final. Les joueurs sont motivés, j’en ai la certitude, des gens qui connaissent le club me l’ont dit. Ce tour final est un nouveau départ, les compteurs sont remis à zéro.

Vous avez pu avoir des renseignements sur cette formation ?

Oui, la force offensive de Manage est solide, leur gardien aussi. Il y a pas mal de joueurs d’expérience. La bonne nouvelle nous concernant, c’est l’absence de Yannis Papassarantis qui est leur maître à jouer.

Un déplacement à Manage puis la possibilité de jouer deux fois à domicile, Habay vise la D2 ?

Nous abordons ce tour final pour aller au bout. Mais ce n’est pas une obligation non plus, je ne vais pas rajouter de la pression car on dispute le tour final.

Mais le fait de pouvoir évoluer à la maison, malgré l’état du terrain, pourrait amener un engouement énorme. Je l’espère en tout cas. Mais il faut déjà passer ce premier tour.

"La montée de l’équipe B est capitale"

Entre une qualification de l’équipe A ou la montée de l’équipe B, que choississez-vous ?

La montée de l’équipe B est primordiale pour l’avenir du club. Les jeunes doivent évoluer en P2 pour leur progression, c’est capital.

Mais je serai un coach heureux dimanche si les deux objectifs sont atteints évidemment.

Vous avez quasiment l’embarras du choix au point de ne pas reprendre ni Molnar ni Serwy dont l’expérience aurait pu servir ?

Ils ne se sont pas entraînés de la semaine, je ne vais priver un joueur qui était là. Il y a une ligne de conduite qu’on a toujours respectée. Ils seront peut-être précieux au tour suivant, qui sait. Ce qui m’ennuie davantage, c’est la blessure de Loïc Gillet qui était dans une bonne phase.

Vous allez envoyer un scout à Onhaye-Tournai ?

Oui, pas parce qu’on croit qu’on va facilement passer ce premier tour, mais parce qu’on veut faire les choses sérieusement.

Trois matchs pour monter en D2, il faut pouvoir saisir cette chance si elle se présente.

Enfin, le club a reçu le label trois étoiles au niveau de la formation des jeunes par l’ACFF, c’était un objectif ?

Oui, j’avais quelques craintes car les contrôles de l’ACFF étaient costauds, mais c’est la preuve du travail fourni à Habay pour les jeunes. Nous sommes sur la bonne voie. Le club grandit bien, pas à pas. Et si l’équipe phare est en D2, ce sera encore mieux.