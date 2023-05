Alexis Legrand (Les Bulles) Fin du calvaire pour Les Bulles, 176 buts encaissés. Si Alexandre le Grand était réputé pour ses conquêtes, Alexis, lui, a plus souvent cédé face aux envahisseurs.

Défenseurs

Charles Wats (Waltzing) Impérial en duel dans le derby arlonais. En même temps, avec un tel patronyme, c’est logique de faire parler sa puissance. Reste à voir si ce Charlie Wats peut aussi officier dans un rôle de métronome (les fans des Stones comprendront…).

Nicolas Grandjean (Libramont) C’est fait, les Mauves se sont crashés. Et dire que c’est un spécialiste du motocross qui s’est offert le pire dérapage du match.

Sébastien Engelen (avocat de Virton) Au diable les Droehnle, Vinck et autres Remy, le voilà le meilleur défenseur de l’Excelsior. Un maître en la matière, qui n’ignore pas que la meilleure défense, c’est l’attaque.

Médians

Cédric Veriter (Longlier) Un soupçon de Gerd Müller, une pincée de Czernia, un but improbable, voilà Cédric Veriter. Et very important aussi.

Guillaume Van Geen (La Roche) Près de 4 ans sans marquer, puis cette frappe somptueuse. Et du gauche en plus. Comme quoi, il y avait encore plus improbable que la remontée rochoise au classement.

Nicola Zappala (Libin) On vous résume le ridicule de la situation: en marquant le but victorieux contre Saint-Hubert, il a envoyé les Borquins au tour final. À 1-1, ceux-ci restaient à quai (puisque Sainte-Ode, et non Libin, aurait remporté la tranche). Le cirque Zappala !

Attaquants

Jonathan Schinckus (Chaumont) Critiqué quand Chaumont est mené, encensé après son doublé. Jonathan Schinckus, du lynchage au léchage.

Laurent Dewalque (Meix) Un triplé et un assist en 30 minutes pour une saison à 15 buts. La défense d’Herstal était pour le moins endormie et quand tu fais dodo, c’est bien connu, t’as droit à du Lolo.

Dylan Lambin (Nothomb) Grâce à lui, Nothomb est au paradis. Charles-Ferdinand n’est déjà plus seul.

Romain Leboutte (Bourdon) C’est confirmé: Bourdon rime avec champion et Leboutte avec le but.