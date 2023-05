L'AC Dampicourt privé de quelques atouts pour sa première en Super League

Les Gaumais seront opposés à huit autres formations ce dimanche, sur les hauteurs de Naimette-Xhovémont (Liège), en l’occurrence le FC Liégeois, l’Excelsior Bruxelles, le CA Brabant wallon, le Lyra, Louvain, Gand et Essenbeek-Halle.

Sans Watrin, Thomas et Rausch

Malheureusement, pour aborder cette grande première et tenter d’assurer son maintien parmi l’élite, le club dampicourtois sera privé de ses trois athlètes les plus réputés puisque Julien Watrin, Victoria Rausch et Juliette Thomas ont déclaré forfait.

La Belgo-Luxembourgeoise, spécialiste du 100 haies, n’est pas encore prête pour se produire en compétition ; la Gaumaise, qui aurait pu rapporter pas mal de points sur 5 000 m, est actuellement en stage à Font-Romeu et le vice-champion d’Europe du 400 m s’est blessé en avril. "J’ai été victime d’une pubalgie, précise-t-il. Tout mon programme a dû être réorganisé, j’ai repris les entraînements et je suis plutôt confiant pour la suite, mais ce serait trop risqué de m’aligner en compétition avant juin."

Bref, les athlètes aux maillots rouge et blanc vont devoir batailler ferme pour éviter de figurer parmi les deux derniers du classement à l’issue d’une compétition qui débutera vers 10 h 30 pour prendre fin avant 18 h.

Dans cette nouvelle formule, il y a un athlète par épreuve et chaque épreuve est doublée, sauf le 3 000 m steeple, uniquement réservé aux messieurs. Le relais 4 x 400 m est mixte. Voici les athlètes dampicourtois sélectionnés pour l’occasion: Simon Lavigne et Alwenna Guerin (400 h), Catherine Bonhomme et Philippe Tybalt (100 m), Enza Oger et Corentin Louis (3 000 m), Chloé Hemmer et Simon Bosseler (400 m), Elena Lopes et Mearegu Nicolas (1 500 m), Inès Mairy (100 h) et Nicolas Thomas (110 h), Justine Brackman et Enzo Legendre (800 m), Catherine Bonhomme et Bastien Georges (200 m), Céline Berkes et Mathéo Ladang (5 000 m), Marvin Poncelet (3 000 m steeple), Maurice Point et Géraldine Davin (marteau), Lucas Plainchamp et Emy Lamort (longueur), Romane Lorgé et Timothy Branders (javelot), Clément Lanotte et Lilou Moreau (perche), Lise Braux et Simon Mairy (hauteur), Moly Borbouse et Frédéric Allard (poids), Emy Lamort et Nicolas Thomas (triple), Maurice Point et Moly Borbouse (disque).

Les interclubs des autres divisions se dérouleront samedi prochain. Le match de la D2 francophone aura lieu à Bertrix.