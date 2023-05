Daniel Striani sur l'action en justice de l'Excelsior: "On l’aurait fait de toute façon"

Daniel Striani, c’est tout de même difficile de faire croire que la volonté principale de l’Excelsior dans cette démarche n’est pas de tenter d’assurer son maintien ?

Dans la position que nous occupons, je peux comprendre que ce soit perçu de cette façon, mais je peux vous assurer que ce problème des clubs-états est quelque chose que nous tenons à l’œil depuis longtemps.

Pourquoi ne pas l’avoir soulevé plus tôt alors ?

Parce qu’on ne pouvait pas faire autrement. Nous avons respecté les mesures imposées, en ce sens qu’une fois la licence d’un club officiellement actée, en l’occurrence ici celle de Lommel, nous avons 72 h pour réagir et c’est ce que nous avons fait. Par notre action, nous exprimons tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Ces énormes injections de capital à Lommel, près de 17 millions cette année, c’est interpellant et nous y voyons une forme de concurrence déloyale. Il est important de connaître la provenance exacte des fonds. Et on ne fait pas de la victimisation en pratiquant de la sorte, on veut seulement rétablir un juste équilibre.

Partant du fait que la Commission des licences ne pourra revoir sa position quant à la licence de Lommel que lorsque la Commission européenne se sera prononcée au sujet des clubs-états, on peut penser que tout cela prendra énormément de temps. Que faire dès lors en attendant ? On ne va pas quand même pas "geler" le championnat ?

Ça, je n’ai pas la réponse.

Ou alors démarrer le prochain championnat en vous maintenant dans la série au même titre que Lommel même si vous finissez derniers ?

Pourquoi pas ? C’est une idée…