Complètement. La création de l’équipe remonte à huit ans et on rejoint cette fois l’étage supérieur. On avait pris un coup au moral après l’échec de l’année dernière au tour final face à Assenois.

À quoi peut-on attribuer cette belle deuxième partie de saison avec un parcours impressionnant ?

La présence de joueurs du noyau de l’équipe A n’y est pas étrangère. Je rappelle qu’Armel Body faisait bien partie de notre noyau de la B au départ. L’apport des frères Dufrasne a été un plus incontestable. On a perdu pas mal de points au premier tour par manque d’efficacité devant, une efficacité que l’on a retrouvée avec eux.

Qu’est ce qui a fait la différence entre vous et Vaux-sur-Sûre cette saison ?

La régularité. En plus du manque d’efficacité, on a pris beaucoup trop de buts. À l’image de nos oppositions face à Vaux où l’on a encaissé… 9 buts.

Et cette P2, comment la voyez-vous ?

On va essayer de faire une équipe compétitive. Justin Laborde a décidé de rejoindre Bastogne, mais on a déjà transféré deux ou trois jeunes joueurs qui ont l’expérience de la P2. On aimerait faire encore venir trois ou quatre éléments.

Le Givry 2.0 est arrivé ?

Oui, on va repartir sur des bases saines et une équipe composée de joueurs de la région. On aura de beaux derbies et donc, des rentrées financières et un esprit plus convivial. L’occasion pour moi de remercier le président Jacques Aubry et le comité de s’être battu pour le club. Givry n’est pas mort et le nouveau Givry est arrivé.