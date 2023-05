Bastin (Halanzy): "Des points perdus à cause de la condition physique"

Notre force, c’est notre jeu offensif. On a encaissé beaucoup, mais on a aussi la 3e attaque. Après une mi-temps équilibrée, on a mis plus d’engagement et on a récupéré les ballons dans leur camp. Ils n’ont plus existé. Je n’ai pas reconnu le Sainte-Marie du 1er tour. Et ce n’était pas leur gardien titulaire non plus ; il nous offre deux buts.

Une revanche après le 3-1 de l’aller ?

Non. Les matches retour ne sont pas des revanches. Après l’aller, je savais qu’il fallait bloquer Cop et Henrot au milieu pour les empêcher d’être dangereux et cela a fonctionné.

À une journée de la fin, vous êtes cinquièmes avec 48 points. Satisfait ?

Si on m’avait dit ça au début de saison, j’aurais été content. Mais les points bêtement perdus au 2e tour à cause du manque de condition physique m’ennuient. Les joueurs étaient trop peu présents aux entraînements en janvier. Nous devrions être à la hauteur de Messancy.

Comment avez-vous vécu cette première saison chez des seniors ?

Très bien, dans un club familial et structuré. Les joueurs sont très réceptifs même si, je le répète, on ne les voit pas assez aux entraînements. Je me suis fâché sur l’engagement à la mi-temps ce week-end et ils ont bien réagi. Mais je suis perfectionniste et j’aimerais attirer quelques renforts pour pouvoir jouer le haut de tableau.

Avec ses 34 buts, Amaury Migeaux suscite la convoitise. Comment avez-vous fait pour le convaincre de rester ?

Je n’ai pas eu besoin de le convaincre. Il se plaît ici. Amaury fait partie des joueurs qui s’entraînent le moins et sait qu’ici, les autres travaillent pour lui fournir de bons ballons. Il m’a dit en mars qu’il souhaitait rester et n’a pas changé d’avis.

Vous terminez à Messancy B, 2e, qui est encore en lutte pour la montée…

On n’a rien à perdre, la pression est chez eux. Chaque semaine depuis janvier, Messancy B aligne des renforts de son équipe A. Sur le 2e tour, c’est l’équipe la plus costaude. Merouane est un entraîneur qui débute comme moi. On a joué ensemble à Halanzy, on sera content de prendre un verre ensemble après le match.