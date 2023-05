Neufchâteau s'incline à Huy après une mauvaise seconde période

L’entame de match est serrée, mais Neufchâteau prend les devants: 7-8, 10-12 et 12-17 après une bombe de Charlotte Leblanc.

Sous l’impulsion de Ronveaux et Bastin, Huy revient dès la reprise du second quart-temps: 21-21.

Inarrêtable, Bastin pose énormément de soucis à la défense de Neufchâteau. La Hutoise enchaîne, à distance et aux lancers ; 30-25. Dans les derniers instants du premier acte, Henket, plutôt discrète jusque-là laisse Neufchâteau dans le match: 32-28 au repos.

Huy prend vingt points d’avance

Si Bruyns plante les deux premiers points de la seconde période, grâce à deux lancers, la suite est catastrophique pour Neufchâteau.

Tour à tour, Marteau, Baggio et Bastin font grimper le score. L’écart grimpe même à vingt points (51-31) avant que Laurent et Henket n’entretiennent légèrement l’espoir: 53-39 à la demi-heure. "Huy a commencé à avoir beaucoup de réussite et nous, nous avons eu des errements défensifs, poursuit Thomas Celant. Nous ne défendions pas forcément bien et quand tu vois l’écart passer au-dessus des dix ou quinze points, fatalement, tu as moins d’énergie."

Histoire de ne pas se faire de frayeurs inutiles, Huy redémarre en force, Neufchâteau est dans les cordes: 61-41 (32’). Les dernières minutes permettront à Baggio de soigner ses statistiques: 70-46 et 77-52. "Le score est un peu sévère, mais la réalité, c’est que Huy a dominé toute la seconde période", termine le mentor chestrolais.

La deuxième manche aura lieu ce dimanche (16 h) à Neufchâteau.

Dans l’autre demi-finale, Ciney a battu Boninne: 77-54.