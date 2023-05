Melreux-Hotton à la croisée des chemins

Il y a un peu moins d’un an, Melreux-Hotton s’était hissé au tour final de P2, avec Bleid et Assenois. Depuis lors, la situation de l’équipe et du club n’est plus du tout la même. L’équipe construite par Kevin Yangara n’est pas parvenue à éviter l’antépénultième place et intégrera dès lors la 3e provinciale. Mais avec qui ? Le coach avait reçu une prolongation de contrat pour la prochaine campagne il y a de cela un mois et demi, mais la donne a changé avec la relégation "Cette descente est une énorme déception, avoue le coach. C’était une saison catastrophique, n’ayons pas peur des mots. Ces dernières semaines, j’ai été dégoûté par l’attitude de mes gars. Quand je fais des choses, je m’investis à 100% et je vais me pencher sur la question dans les prochains jours. Je vais attendre de voir ce qui se passera avant d’aviser."