Marche B mise sur sa capitaine Pauline Maquet

Pauline, pourquoi avez-vous quitté Libramont pour rejoindre Marche ?

Je suis ambitieuse et le club de Libramont ne m’offrait pas une équipe compatible avec mon classement. Marche est le club phare de la Province qui peut me permettre de poursuivre ma progression. J’ai envie de m’intégrer et de m’y investir. Le fait de m’avoir confié le capitanat montre que le club croit en moi.

Il y a deux ans, vous montiez de C30.3 à C15.3, un sacré exploit en soi. Aujourd’hui, vous voilà B-2/6. Quel est votre programme d’entraînement ?

Depuis deux ans, je suis en internat au Tennis-Etudes d’Eupen. Comme je suis restée en très bons termes avec le club où j’ai commencé le tennis avec Julie Guiot, je continue à m’y entraîner une fois par semaine avec Pierre-Yves Ninane.

Présentez-nous les joueuses de votre équipe.

Il y a un vivier de joueuses pour les deux premières équipes régionales. Les équipes sont composées en fonction des circonstances. Alix Louis, Pauline Van Herck, Julie Lohay (qui est blessée), Natalia Tejon y Hevia, Eve Thirion, Pauline Stevenin, Caroline Kolivas, Pauline Dogne, Maxine Collard et Morgane Vandenrijt sont sélectionnables.

Votre équipe a gagné la première rencontre face à Ciney. Vous vous déplacez à Halanzy dans 15 jours ? Quelles sont les ambitions de l’équipe ?

C’est notre première expérience à ce niveau. On verra si on peut passer le cap de cette poule. Contre Halanzy, je serai de la partie avec Pauline Van Herck et Natalia Tejon y Hevia. On aura du répondant.

Contre Ciney, vous avez perdu sèchement votre simple contre Lou Siquet, considérée comme le plus grand espoir de la Province. Quelle analyse en faites-vous ?

Lou est très forte, mais je ne suis pas mécontente de ma prestation. Le match a été beaucoup plus accroché que le score ne le laisse à penser. Mon début de saison est bon, j’ai une perf à B-4/6 et je vais commencer mon apprentissage en dames 1.