On n’a rien à perdre. Quoiqu’il arrive, notre saison est déjà réussie. L’objectif initial, c’était le Top 6. Et à la mi-saison, c’est devenu le Top 4. Donc pas de pression. Mais le but, c’est de gagner d’aller en finale.

Vous ne monterez pas en D1 nationale. Vous jouez pour l’honneur d’être champion ?

C’est cela. Comme les autres équipes. Personne ne veut monte, r mais ce sont toutes des compétitrices. Tout le monde joue pour le titre.

Le groupe est vraiment motivé ou ça sent un peu la fin de saison dans le vestiaire ?

C’est vrai qu’on reste sur deux prestations moyennes. On est conscient qu’on n’est pas à notre meilleur niveau actuellement. Je fais confiance aux filles pour passer en mode play-off dès aujourd’hui (NDLR: hier) à l’entraînement.

En mars et avril, votre bilan est de 3 victoires et 4 défaites…

Oui, la fin de saison a été moins bonne que le début. Je pense que la saison a été très longue. Et quand on commence très fort comme on l’a fait (NDLR: 7-0 en championnat, plus la Coupe), on ne peut que redescendre. Il y a eu de l’euphorie, puis on prend un autre rythme de croisière, moins élevé. L’équipe est moins en confiance qu’au début. L’arrêt de Manon (Guiot, qui attend un heureux événement), il faut aussi apprendre à le gérer. C’est une fille importante de cette équipe depuis quinze ans. C’est le liant de l’équipe, la leader.

Qui doit reprendre le rôle de Manon Guiot ?

Cela dépend des aspects. Une fille comme Emma (Vanbelle) peut reprendre le rôle de liant du groupe. Et Laura (Henket) peut devenir un leader sur le terrain. La distribution ? Janelle Jacquemin fait bien le job. Mais j’attends plus de Charlotte Duquenne, qui est une vraie meneuse de formation. Elle doit progresser au niveau du physique et apprendre à gérer la pression. La meilleure opportunité qu’elle aura de se montrer, c’est maintenant, dans les mois qui viennent.

Il va falloir une Laura Henket en mode D1 pour aller en finale ?

Il va falloir douze filles en mode D1. Laura ne pourra pas faire la différence toute seule. Toutes les filles doivent répondre présent et ne pas avoir peur de s’exprimer.

Contre Huy, vous avez perdu deux fois en championnat (62-65 en décembre, 65-51 le 29 mars). C’est une équipe qui ne vous convient pas ?

J’ai revisionné les deux matches. Chez nous, on a été mené, mais la pièce aurait pu tomber de notre côté à la fin. C’était très serré. À Huy, c’était un match en semaine. Huy était plus fort, mais nous, on était bien en dessous de nos capacités.

Qu’avez-vous retenu de ces défaites ?

Ce que je retiens, c’est que c’est jouable. On a notre chance.

Dans l’autre série, Ciney est opposé à Boninne. Qui est le favori de ces play-off ?

Pour moi, Huy a l’équipe la plus forte. Mais rien n’est jamais gagné d’avance. Les compteurs sont remis à zéro. Et on compte bien les faire déjouer.