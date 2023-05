Basket (P1 dames): Les Libramontoises à nouveau championnes

Cette saison 2022-2023 est donc pleinement réussie, puisqu’elles ont également remporté la Coupe de la province en février dernier. Voilà un beau doublé !

Hier, la première mi-temps est pour Rulles, qui prend jusqu’à neuf points d’avance (11-20) à la 14’, après un missile de Hutlet et un panier de A. Horvath. Libramont réagit en jouant à l’intérieur, sur Giberti et Frauenkron. Couset s’impose en pénétration, Thiery ajuste à trois points et c’est 20-22. Mais Laffalize réplique et les Rullotes mènent 21-25 à la pause.

Libramont reprend alors l’initiative à la reprise. Léa Lempereur transforme ses lancers et donne les commandes aux Ardennaises (28-27). Frauenkron répond à Van Ham et c’est 32-30 à la 30’. Les Libramontoises vont bien gérer le dernier acte, avec la même Lempereur et Couset en contre-attaque (43-38). La dernière bombe de Laffalize ne changera rien: 44-43 score final.