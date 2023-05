Saint-Hubert rêve d’un nouvel exploit à Rulles

Du côté borquin, on se met à rêver. "Gagner à Rulles, être champion là-bas, ce serait un exploit, lâche Antoine Noël. Mais en même temps, on enchaîne les exploits depuis des mois… Si on joue de la même manière offensivement, on gagnera ce mardi. Mais Rulles va réagir et s’adapter. Pour moi, dans leur salle, les Rullots sont favoris. Leur terrain est différent, plus petit, c’est mieux pour leur défense en zone. Il y a aussi des choses que l’on peut améliorer. On a été mis en difficultés par moments et on va s’adapter également. "