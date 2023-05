Saint-Hubert B est champion de P1 après sa victoire à Rulles

Saint-Hubert a pris un départ canon, en filant directement à 2-18 après 5 minutes de jeu, et les Rullots n’ont jamais été en mesure de renverser la situation. Les Borquins ont donc remporté le titre en deux manches.

Ils ne monteront pas en 2e régionale, où leur équipe A évolue déjà, ce qui devrait faire le bonheur de Musson, en tête au terme de la phase classique du championnat et prêt à prendre l’ascenseur.

Les Borquins démarrent directement pied au plancher et filent à 0-8 après des paniers de Michel, Pirotte et Motch. Lamy croit lancer Rulles, mais Gilain et Pirotte arrosent à distance: 2-16 et même 2-18 (5’) quelques secondes plus tard. Rulles tente de réagir, mais Saint-Hubert poursuit sa marche en avant: 9-26 à la 7’. Les Rullots commencent alors à jouer un peu mieux en défense et à être efficaces de l’autre côté du terrain en enchaînant dix points: 19-26 (10’).

Tinant et Lamy réduisent encore l’écart à la reprise: 23-26, mais Gilain est inarrêtable. Le Borquin plante neuf points avant que Pirotte ne réussisse deux bombes: 37-46. Dans les trente dernières secondes du premier acte, un trois points de Gilain et un panier de Michel font passer le score à 37-51 au repos.

Gilain tue le suspense

Dès la reprise, Hugo Lambert relance Rulles, mais Saint-Hubert ne panique pas. Les hommes d’Antoine Noël gardent toujours au moins dix points d’avance, bien aidés par une équipe de Rulles maladroite aux shoots ; 43-56, 48-61, 52-65 et 56-70 à la demi-heure.

Rulles ne baisse pas les bras et se rapproche encore, à 62-71 et 64-73 (33’). Mais la réponse vient de Gilain, avec le bonus. Et le même Gilain (32 points), auteur d’une finale de rêve, enfonce le clou et met définitivement fin au suspense avec deux missiles supplémentaires: 68-85 (36’), 73-90 score final.