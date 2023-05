Les talents paliseulois devront passer par les barrages

Et c’est finalement Noël Jacques qui a terminé la saison comme T1. L’homme est également en charge des U17, la plus belle génération du club. "Nous avons pas mal de belles individualités, mais nous avons surtout su mettre en place un fond de jeu très intéressant, dit Noël Jacques. L’an prochain, trois ou quatre jeunes vont franchir le pas et intégrer l’équipe première."

Une équipe première que quittera Noël Jacques. Si l’entraîneur avait d’abord annoncé prolonger, il rejoindra Libramont B l’an prochain. "Joël Guillaume m’a contacté, explique-t-il . Je vais aussi pouvoir bosser en synergie avec Samuel Bodet. Pouvoir bosser avec un staff plus expérimenté est une bonne chose pour moi. Ce n’est que ma première saison comme T1 et je sens que j’ai besoin de prendre de l’expérience. De la pression parce qu’il faudra monter ? La pression, j’en ai tous les jours au boulot. À Paliseul, j’en avais aussi. Paliseul a mal pris mon départ ? Oui. Certains comprennent, d’autres non. Je pense que les joueurs ont compris même s’ils ont été déçus de la manière dont cela s’est passé. J’avais décidé de ne rien dire pour ne pas perturber le groupe ni le groupe des U17, mais cela s’est appris. Je ne voulais vraiment faire de mal à personne. Mais ce départ, c’est aussi une question de développement personnel. Quand un club vire un coach, tout le monde trouve cela normal. Pourquoi l’inverse serait catastrophique ?"