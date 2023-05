En effet. J’ai très mal dormi.

Quel était votre sentiment après la défaite contre Richelle ? De la frustration ? De la colère ? De la déception ?

Une grosse déception. Quand tu gagnes encore 3-1 à vingt minutes de la fin du match, tu n’as pas le droit de ne pas gagner ce match. Mais je l’ai déjà répété plus d’une fois cette saison. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m’énerve. C’est un manque de maturité flagrant. Pourtant, nous avons des mecs expérimentés sur le terrain. Mais non, nous, nous avons accepté de trop reculer, nous n’avons pas continué notre pressing. Cela m’énerve.

À 3-1, vous étiez déjà en train de vous imaginer vivre une deuxième saison en D3 ?

Évidemment. Mais j’ai entendu quelqu’un dire à un membre du comité qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Ce dernier lui a dit qu’avec Libramont, tout pouvait arriver. Et il avait raison. Nous n’avons pas gagné un seul match face à une équipe de bas de tableau. Contre Meix, nous prenons des buts à cause de grosses erreurs d’inattention. A Herstal, pareil. Mais encore une fois, nous reculons, nous reculons et à la fin, nous nous faisons avoir.

Si on vous dit que le match de dimanche est le résumé de la saison, que répondez-vous ?

Que vous avez raison. Je n’ai pas grand-chose à dire de plus. Samedi soir, j’avais envoyé un message à Samuel Bodet, en lui disant que comme Longlier était champion, il fallait absolument rester en D3. Nous aurions pu réaliser une magnifique recette. Mais apparemment, cela n’a pas marché. Après, le coach ne peut pas faire grand-chose. À l’issue du match, il m’a dit que c’était comme d’habitude. Et pourtant, je l’ai entendu hurler aux gars de ne pas jouer trop bas et de ne pas rester devant notre but.

"Libramont ne saura pas remonter directement"

Quand on regarde la future P1, Libramont risque de se sentir un peu seul sans Longlier, Bastogne, Assenois…

Oui. La série ne va pas être très intéressante, mais l’assistance et les rentrées, les joueurs, ils s’en moquent complètement. Cette année, nous avons réalisé deux belles recettes. Face à Rochefort et Habay. Et encore, quand je parle d’une bonne recette, je parle d’un match avec 220 ou 240 entrées. J’avais fait des pieds et des mains pour obtenir la licence. Et là, je peux la proposer à Longlier.

Qu’est-ce qui vous embête le plus ? La descendre de l’équipe A ou la non-montée de l’équipe B ?

Les deux m’embêtent. Maintenant, étant donné que l’équipe A redescend en P1, cela m’ennuie un peu moins de rester en P3 avec l’équipe B. Mais bon, il faut bien se dire qu’il va falloir arrêter de végéter à ce niveau. Parce que les jeunes qui ne sont pas repris en A, ils vont finir par aller voir ailleurs, dans des écuries de P2. Nous avons déjà des départs cette saison et d’autres joueurs ont décidé de se désaffilier.

En parlant des jeunes, l’éclosion de certains, c’est la bonne nouvelle de la saison ?

Oui, tout à fait. L’an prochain, dans le onze de base, nous aurons certainement six ou sept joueurs qui auront entre 17 et 18 ans. Mais cela ne me fait pas peur. Regardez Noah Bourgeois. Il a 18 ans. Il a sorti un gros match à Rochefort et il a récidivé face à Richelle. Mais lui, il écoute. Et malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde.

Plusieurs joueurs vont partir cet été. Quel est le départ qui vous ennuie le plus ?

Je l’ai déjà dit, mais je le répète, le départ d’Arnold Nkokolo m’embête. Je trouve que nous manquons de physique et lui, sa puissance nous fait du bien. Quand il a le ballon dans les pieds, pour lui prendre, il faut être costaud. Le départ de Thomas Lefort m’embête aussi un peu. Nous regretterons évidemment Mathéo Vandaele, mais nous ne pouvons pas nous aligner sur ce qu’offre Habay.

Et les autres ?

Un garçon comme Jordan Grégoire est très bon. C’est dommage qu’il soit si souvent blessé. Idem pour Quentin Thomas. Son transfert a coûté pas loin de 1800 euros. Or, il n’a même pas 500 minutes de jeu cette saison. Cela fait cher !

Que visera Libramont l’an prochain ?

Idéalement, les cinq premières places.

La montée n’est donc pas une obligation ?

Je ne pense pas que nous pourrons remonter directement.

Le mercato est terminé ?

Non. Nous attendions des réponses, mais maintenant que la descente est actée, il faut voir ce qui se passera.