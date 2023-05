Victoire Cravatte, championne de Belgique

La Libramontoise Victoire Cravatte a décroché dimanche le titre national de course de montagne. À Membre-sur-Semois (Vresse/Semois), la pensionnaire de l’ACBBS a bouclé les 12 km de montée à 8,4% de moyenne en 1 h 13.58. Elle a laissé la plus proche de ses 20 concurrentes à plus de 2 minutes. En messieurs, le Lochnot Renaud Anselme a fini 9e et le Salmien Jérémy Brédo 10e. Le Bellifontain Patrick Verté (19e) et Geoffrey Lallemand, de Porcheresse (20e), ont respectivement terminé 3e et 4e en vétérans 1.