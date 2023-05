P3E: battu à Vaux-Noville B, Compogne dépose réclamation

Alors que le règlement n’en autorise que trois, Vaux-Noville B a inscrit sur la feuille six joueurs qui ont figuré sur les feuilles de match des quatre derniers matches de l’équipe A lors de la rencontre entre Vaux-Noville B et Compogne (victoire 2-0 de Vaux, deux buts de Moustapha Sagna). À savoir Paquay, Lambert, Kettels, Servais, Sagna et Th. Noël. Compogne a décidé de porter réclamation. Le club regrette que cela ait été fait sciemment. "Nous n’aurions pas déposé réclamation s’il s’était agi d’une erreur ou d’une distraction, dit-on à Compogne. Nous entretenons de bonnes relations avec Vaux, mais par respect pour notre groupe et l’équité sportive, nous estimons sain de le faire."