P1: Pascal Jacquemin a remis sa démission à Vaux-Noville

Cette probable relégation que personne n’avait vue venir n’est pas longtemps restée sans conséquence. L’entraîneur liégeois Pascal Jacquemin a remis sa démission samedi soir après la défaite fatale à Messancy. "Le président m’a envoyé un message pour me réconforter et j’apprécie son geste, dit-il. Le comité souhaite me rencontrer dans les prochains jours pour me faire changer d’avis. Mais je suis très déçu, à la fois par cette descente, et par le comportement de certains joueurs. Nous n’avions pas l’équipe pour descendre et, à l’heure actuelle, je ne me vois pas revenir sur ma décision."