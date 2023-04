T. Day 7,5Philippe Petit voulait du jeu plus direct ; ses longues balles ont été utiles. Et il confirme une solidité défensive affichée tout au long de la saison.

Schmit 7 De l’intransigeance, même face au virevoltant Mbazoa et un beau débordement pour amener le 2-0.

Gomrée 7 Pas mal d’initiatives offensives sur son flanc gauche.

Puffet 6 Un rôle de l’ombre, sans véritable fausse note dans la ligne médiane.

Laurent 6,5 Du jeu propre et clairvoyant la majorité du temps.

Godfrin 6 Dans un rôle assez inédit, il n’a pas été décisif, mais s’est érigé en bon relayeur offensif.

Jacques 6 Pas mal de percussion au premier acte, un peu plus éteint à la reprise.

Breda 7,5 Un pied dans quatre des cinq buts. Moins actif après le repos.

Dewalque 8 Il signe un triplé et un assist en un peu plus de 35 minutes. Et il n’est pas passé loin d’un 4e but.

Gasparoto, Limpach NC Ils ont joué une demi-heure dans un match qui était plié depuis longtemps et avait largement perdu en intensité.