Samedi, 1 186 pilotes se sont élancés sur le Roc d’Ardenne à proprement parler (59,4 km).

Deux vainqueurs

Le Gembloutois Julien Kaise et le Rochefortois Thomas Garnier sont tous deux montés sur la plus haute marche du podium, après avoir franchi la ligne d’arrivée bras dessus bras dessous. L’Attertois Ethan Rooms, 47e, a fini premier Luxembourgeois, suivi par le Bertrigeois Nicolas Dasnois.

Marathons UCI: succès d’Alleman et de Dorhn

L’heure était aux marathons dimanche. Inscrit comme toujours au calendrier UCI, et long de 115 km, le Big Roc Marathon a souri à Wout Alleman (4 h 46). Chez les dames, c’est le 83 km qui faisait office de course UCI. L’Allemande Stefanie Dohrn l’a emporté.

Grégoire et Mottet, 7e et 9e Belges

Simon Grégoire, 19e, a fini premier provincial (5 h 17) et 7e Belge des 110 km. Ludovic Mottet s’est lui classé 23e (5 h 26), 8e en 35 ans et plus, et 9e Belge.

Déjà Garnier et Cara, 4e dans la nuit

La Roc Night (27,5 km) avait lancé les festivités vendredi soir, dans la nuit la plus totale comme son nom l’indique. Thomas Garnier s’était déjà imposé (1 h 07.37). Le local Rémi Cara, qui faisait sa première apparition cette saison, s’est classé 4e sur 156 (1 h 14.49).

Arnaud Hoyaux 10 du Mid Roc

Le Bastognard Arnaud Hoyaux a pris la 10e place sur 233 des 37,5 km du Mid Roc en 1 h 51.

E-Roc d’Ardenne

Les E-bikes étaient très nombreux dans les rangs. Ils ont même eu droit à leur course, en l’occurrence les 59,4 km du Roc d’Ardenne qui a fait le bonheur d’un peloton de 118 amoureux de VTT électriques.

Spectacle, folklore et gourmandise

Le Roc d’Ardenne, c’était aussi le toujours très spectaculaire Roc Ruelles, une course relais par équipes de deux dans le centre-ville d’Houffalize et notamment ses escaliers, un Roc Gourmand (27 km) au menu tant samedi que dimanche, et une Rando Roc Rouge (24 km) aux couleurs du carnaval avec une partie du peloton déguisée.

Résultats via https ://www.acn-timing.com/?lng=EN#/events/2152925371592050/ctx/20230428_roc/cms