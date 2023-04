Un air de titre… dans le camp rochois

On ne saura jamais si les Gaulois avaient mis quelques bouteilles de champagne au frais. Si c’était le cas, pour éviter tout gaspillage, ils auraient pu les offrir à leurs bourreaux. Les Rochois les auraient bues volontiers. Car, samedi soir, ils n’ont pas seulement anéanti les espoirs de sacre d’Oppagne. Ils ont, surtout, célébré leur huitième place finale, et donc leur maintien, comme un titre. Quoi de plus logique pour une équipe qui avait un pied dans le cercueil il y a deux mois à peine. Faut-il rappeler que, le 19 février dernier, l’Olympic était encore bon dernier de la série, avec neuf points et une seule victoire au compteur ? Il accusait alors un retard de… 17 unités sur Vaux-Noville ? Regardez le classement aujourd’hui ! En allant dicter leur loi au Pas Bayard, les hommes de Michel Godefroid ont clôturé de la plus belle des manières une remontée qui restera à jamais dans leur mémoire. En réalisant le même 26 sur 30 que le champion longolard pour terminer ce championnat, ces Rochois-là ont balayé tous les cauchemars du premier tour.