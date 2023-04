Tellin monte en P2, Carlsbourg s’en rapproche

Libin B 4 – Bouillon B 0 Les Bleus renouent avec le succès face à des Godefroids qui ne pouvaient compter sur le renfort de joueurs de l’équipe A cette fois. Le grand bonhomme de la soirée, c’est Nathan Paisse, auteur d’un triplé. Mulandu se chargera de sceller le score dans les derniers instants.

Petitvoir 2 – Saint-Pierre 0 Très déforcés – le T1 Pierre Clarenne prenant même place sur le banc – les Pierrots ont subi face à une équipe de Petitvoir pourtant privée de Michiels et Hanchir. C’était toutefois sans compter sur Lodriguez, l’homme en forme du moment, auteur des deux buts, dont le premier sur penalty. Saint-Pierre touchera deux fois les bois après la pause.

Tellin 7 – Warmifontaine 1 Ce succès permet aux Rouge et Noir de retrouver la P2 cinq ans plus tard puisqu’ils sont certains de finir au moins parmi les meilleurs deuxièmes de P3. Jacob cueille pourtant le leader à froid après trois minutes (0-1). Vincent égalise dans la foulée et Bihain permet à Tellin de rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but. Bihain plante deux nouvelles roses avant que Boland ne laisse Warmifontaine à dix pour la dernière demi-heure. Vincent convertit le penalty qui s’ensuit et Pigeon à deux reprises trouvera encore le chemin des filets.

Bertrix 2 – Bras 4 Jolie victoire des Brôtis qui consolident leur troisième place. Montreuil inscrit le seul but de la première période à la demi-heure (0-1). Le match s’emballe dans le quatrième quart d’heure. Hotton plante deux roses, mais Picard, puis A. Nemry relancent le suspense en cinq minutes. À 2-3, les Baudets jouent leur va-tout mais un lob de 40 m de Protin à cinq minutes du terme plie la rencontre.

Carlsbourg 3 – Ochamps B 0 Carlsbourg maintient la pression sur Tellin et sera officiellement en P2 mercredi en cas de succès à Bouillon, tout en revenant à un point du leader à deux journées de la fin. Lucas Rézette et Lucien Comblin ont fait plier Ochamps, invaincu depuis huit rencontres. "Puis François Plennevaux a marqué un superbe autogoal", plaisantait le T1 visiteur, qui reconnaissait la supériorité des locaux.

Sainte-Marie Wid. 3 – Orgeo B 4 Orgeo émerge au terme d’une partie spectaculaire durant laquelle les visités auront mené à trois reprises. Legrand trouve la faille au quart d’heure (1-0) mais Leitz égalise avant le repos. Richoux, Pierson puis à nouveau Richoux portent le score à 3-2 avant l’heure de jeu. Juste avant le dernier quart d’heure, Labiouse et Leitz retournent le score en faveur de leurs couleurs.

Namoussart 2 – Haut-Fays 1 Avec seulement 12 joueurs, dont 7 de l’équipe première et Deward blessé sur le banc, Haut-Fays a tenu ce qu’il a pu. Maury ouvre le score à la 3’ (1-0) mais Gérard égalise avant la demi-heure (1-1). Maury offrira les trois points à ses couleurs dans le dernier quart d’heure.

Saint-Pierre annonce l’arrivée de Sorry Camara en provenance de Sibret. Celui-ci évoluait à Bastogne lors de la saison 2021-2022.