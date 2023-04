Reichert file à Ethe, Grevisse quitte aussi Habay

La saison prochaine, l’un des deux portiers d’Ethe sera quasiment deux fois plus âgé que l’autre. Michaël Leyder, qui file vers ses 43 ans et défend les filets depuis 2015 chez les Cassidjes, y sera en effet rejoint par un autre ex-Virtonais, en l’occurrence le prometteur Aloïs Reichert, 22 ans depuis peu. Ce dernier avait déjà annoncé son départ d’Habay il y a quelques semaines et il était sollicité par le club du président Delmelle ainsi que l’ES Bleid. Il a finalement opté pour les Vert et Blanc et y sera en concurrence avec Leyder qui, à cette occasion, disputera sa dernière campagne tout en suivant des cours pour devenir entraîneur des gardiens.