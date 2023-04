Nothomb émerge au bout du suspense

À l’issue de la rencontre, inondé par les bouteilles de champagne déversées sur lui, entre de gros câlins avec sa femme et des petits coups de champagne bus au goulot, le T1 restait lucide, malgré la joie incommensurable qui était la sienne: "On s’est vraiment fait peur. On ne jouait pas bien, notre adversaire a joué son rôle avec un cœur exemplaire et s’est créé quelques occasions nettes. On aurait pu rater ce titre."

Sur un synthétique qui ne désavantageait aucune des deux formations, sous un pâle soleil qui essayait de s’imposer, les deux équipes mauves se sont annihilées en première mi-temps. Le remplacement du gardien méchois Mathieu par Steve Halluent aurait pu être catastrophique, mais le portier de fortune a été impeccable. Mathieu s’était déclaré un peu vite bon pour le service après une blessure. Une énorme occasion d’Enguerran Sartelet juste avant la mi-temps a été le seul fait de jeu qui a égayé la chambrée qui s’était déplacée.

Lambin, joker décisif

La deuxième mi-temps a repris largement à l’avantage de l’équipe de Loïc Bertin, durant un quart d’heure environ, puis, petit à petit, la montée de Gilles Mairlot ayant mieux équilibré l’équipe de la vallée de l’Attert, Nothomb a pris le dessus. Mais le temps passait et le désespoir commençait à poindre chez les visités quand Martin Mairlot a isolé Dylan Lambin pour enfin déflorer le score. "Je m’en souviendrai toute ma vie, savoure le buteur qui a libéré le peuple des Mauves de Nothomb. Je joue d’habitude en P3. Depuis quelques semaines, je fais quelques montées au jeu. Aujourd’hui, je rentre en fin de match et cinq minutes plus tard, je marque le but du titre. Incroyable !"

Pour la deuxième fois de son histoire, Nothomb évoluera en première provinciale au mois de septembre. L’équipe actuelle a-t-elle les moyens d’y faire bonne figuration et de s’y installer comme un pensionnaire régulier à ce niveau ? "Ce sera difficile, reconnaît Martin Mairlot, qui termine meilleur buteur de la série avec 23 réalisations. Même avec quelques bons transferts, nous allons certainement devoir nous habituer à un autre rythme. Mais pour des jeunes comme moi, c’est une formidable aventure dont je compte bien profiter à fond."

NOTHOMB: Jung 6 ; Laffargue 5, Parisse 7, Feller 5 (52’, G. Mairlot), Duroy 6 ; Ngassam 6, Jooris 6, Minet 5 ; M. Mairlot 6 (80’, Copus), Klein 5 (80’, Goose), Dave 4 (72’, Lambin).

MEIX-DEVANT-VIRTON B: Mathieu 5 (33’, Sabatucci 5) ; Bertin 6, Tock 7, Firre 6, Englebert 5 (85’, Cornerotte) ; Bitaine 6, Plainchamp 6, Dupont 6 (83’, Boulard), Halluent 8 ; Sartelet 5, Lambrecht 4 (83’, Collignon).

Arbitre: B. Lannoy. Assistance: 200.

Cartes jaunes: Duroy, Halluent.

Buts: Lambin (83’, 1-0).

Note du match: 5.

83’, la pression de Nothomb s’intensifie. M. Mairlot récupère le ballon à l’entrée du rectangle et isole Dylan Lambin qui canonne dans le but (1-0).