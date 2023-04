Messancy assure sa 2e place

Ethe B 2 – Athus 2 La première mi-temps est pour les Cassidjes. Pacolli profite de deux erreurs défensives (2-0, 22’). Les cinq dernières minutes du premier acte sont pour les Métallos qui reviennent via Loth et Ramalho (2-2). Les Athusiens dominent le second acte mais n’arrivent pas à concrétiser. Ils restent un point devant les Verts.

Saint-Mard B 1 – Toernich 2 Dans cette partie tendue, le leader a réussi à enchainer un 22e match sans défaite. Vergnol met les Rouges aux commandes (0-1, 9’). Après le repos, Goedert double la mise (0-2, 58’). À neuf minutes du terme, Patoilo relance le suspense (1-2), mais en vain.

Halanzy 6 – Sainte-Marie-sur-Semois 1 Les Verts prennent le premier quart d’heure à leur compte et ouvrent le score par Cop (0-1, 5’). Migeaux profite d’une erreur de Desmarets (1-1, 19’). Dans la foulée, Sonko met les Miniers aux commandes. Il n’y en a plus que pour ceux-ci ensuite. Migeaux signent un quadruplé et T. Valentin un doublé. Les Hommes de Cedric Bastin reviennent ainsi à un point de leur adversaire.

Autelbas 1 – Waltzing 3 Toufik Ifkar, le coach des Oranges, soulignait la domination de son équipe, "supérieure dans tous les domaines." Waltzing prend l’entame du match à son compte mais n’arrive pas à concrétiser. Muric profite d’une intervention ratée de Feller sur un centre (1-0,37’). Les Oranges font monter Demoulin et Henrotte en 2e mi-temps et cela s’avère payant. Le premier déborde et centre pour le second (1-1, 57’). Les hommes d’Ifkar continuent d’attaquer. Maes lobe Lemaire (1-2, 66’). À cinq minutes du terme, Criqueliere déborde et trouve Clabout (1-3). Les Oranges comptent maintenant quatre points d’avance sur les Verts qui ne peuvent plus les rattraper.

Signeulx 2 – Tontelange B 6 Les Spurs se procurent d’emblée plusieurs occasions mais ce sont les Canaris qui ouvrent le score quand Muller met Fonck en orbite (1-0, 11’). Puis Windeshausen détourne le penalty de Delrue. Celui-ci touche ensuite le montant. Gravier n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide sur une passe venue de la droite (1-1, 21’). Delrue se rachète (1-2, 24’). Dans la minute qui suit, Mathieu reprend un coup franc (1-3). Delrue signe un doublé après le repos (1-4, 52’). Sur une passe de Muller, Pierrret place une belle frappe croisée (2-4, 71’). Zune et Gravier salent l’addition (2-6, 72’ et 79’).

Meix-le-Tige 4 – Rachecourt 8 Les Méchois qui ont débuté la rencontre à huit ont néanmoins réussi à inscrire quatre buts. Le score était déjà de 0-4 au repos grâce à Sousa, Bosseler et un doublé de Henrot. Ce dernier ajoute un nouveau but à son compteur après le repos tout comme Sousa, Gilmer et Turbang. Du côté méchois, Modesto en met deux, Gruslin et Mattern un.

Felix Bontemps, Ellioth Demoulin, Virgil Bodeux (Waltzing), Xavier Trodoux (Martelange) et Martin Antoine (Tintifontaine) vont rejoindre Tontelange B où le portier Guillaume Van Bockstael a décidé d’arrêter le foot.