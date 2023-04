+ VIDEO : Longlier fête le sacre

Revivre le direct de ce samedi soir

La seule prestation d’un joueur, couplée à celle de son opposant direct, peut parfois suffire à décrire le scénario d’une rencontre. En l’occurrence, pour ce décisif sommet, celle de Shenasi Memeti. Et, par corollaire, celle du jeune Augustin Roman, chargé de freiner les initiatives de l’ailier sartois. Souvent loué pour sa ténacité, l’arrière gauche longolard, véritable révélation de la saison, a souffert mille morts pour contenir son adversaire direct durant les 2e et 3e quarts d’heure. Alors que Longlier avait pourtant pris le match par le bon bout, en ouvrant le score par l’opportuniste Lahrach sur le premier corner de la partie avant que Prince n’évite le 0-2 devant Debehogne.

Mais les Sartois, une fois sortis de leur torpeur initiale, ont su remonter d’un cran sur l’échiquier, poser davantage leur jeu et alimenter régulièrement Memeti dont les incursions vers l’axe du jeu faisaient mal. D’abord conclues par de trop systématiques centres rentrants sur lesquels Fourny et un très tonique Cravatte faisaient le ménage, puis, peu après la demi-heure, par une frappe au ras du montant qui replaçait les Spirous au sommet du classement puisqu’Oppagne ne parvenait pas à émerger devant La Roche.

L’action Veriter

Au repos, Sart tenait donc le bon bout et l’impression générale laissée alors faisait croire à une issue du même genre. Mais c’était sans compter sur ce Longlier qui, décidément, ne s’avoue jamais vaincu et n’a d’ailleurs plus perdu depuis le 5 février (0-1 contre Ethe). Plus frais que leurs hôtes, imposant leur prédominance physique, les hommes de Tucci ont progressivement pris l’ascendant tandis que Memeti disparaissait peu à peu de la circulation. Et ils ont pu compter, une nouvelle fois, sur leurs jokers pour appuyer là où ça faisait mal. L’entrée de Cédric Veriter aura été particulièrement déterminante. Le futur Habaysien, qui n’avait plus joué depuis sa blessure à Freylange fin mars, n’aura pas seulement apporté le liant et la créativité nécessaires au jeu visiteur, il aura aussi inscrit le but décisif au terme d’une action initiée par - tiens, tiens – Augustin Roman. Un but improbable, conséquence de dégagements ou interceptions ratés et de contres favorables, peut-être bien le plus moche de ce championnat même, mais un but qui entrera dans l’histoire du club ardennais.

SART: Prince 6 ; Skoba 6, Tilkin 6, Vissers 7 (80’, Barbette), Bodson 6 (87’, Rensonnet) ; Mehmeti 7, Jacquet 5, L. Burton 6 (89’, Shabani) ; Beaujean 5 (75’, Boulangé), Memeti 7, Murtezi 6.

LONGLIER: Brault 6 ; Fourny 7, Cravatte 8, Henrotte 6 (68’, Evrard), Roman 6 ; Bihina 6 (58’, Veriter 8), Perreaux 7, Bernard 6 (79’, Nicolas) ; Toussaint 5 (61’, Noël), Debehogne 7, Lahrach 7.

Arbitre: L. Dams. Assistance: 800.

Cartes jaunes: Jacquet, Bodson, Mehmeti ; Bihina, Bernard, Fourny, Henrotte.

Buts: Lahrach (2’, 0-1), Memeti (35’, 1-1), Veriter (83’, 1-2).

Note du match: 6.

2’, sur un corner de Toussaint, Cravatte émerge de la tête, Prince repousse et Lahrach est le plus prompt (1-0).

35’, servi par Murtezi, Memeti rentre dans le jeu et frappe au ras du montant (1-1).

83’, Lahrach sert Veriter qui s’infiltre dans l’axe, puis bénéficie de contres et de rebonds favorables avant d’inscrire le but décisif (1-2).