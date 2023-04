Le Léo quitte la P1 par la petite porte

Dès le début de la rencontre et durant un bon quart d’heure, Ethe prend le jeu à son compte. Plus costauds dans les duels et proposant de belles séquences de jeu, les Gaumais passent logiquement devant après huit minutes. Au quart d’heure, Joachim croit doubler la mise, mais Labranche s’interpose. Les Bastognards se réveillent enfin et occupent davantage la partie de terrain adverse. Malgré un déchet criant dans la construction, les hommes de Leemans se créent plusieurs occasions franches via Guillaume, mais le maestro local ne peut conclure.