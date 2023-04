Faymonville: "Une immense déception"

C’est un euphémisme d’écrire que Quentin Faymonville était au 36e dessous samedi, sur le coup de 22 h. L’entraîneur sartois ne pouvait masquer une déception extrêmement profonde. "Cela aurait pu être une superbe apothéose et cela finit sur une immense déception, confiait le T1 sartois. On passe à côté d’un truc qu’on ne connaîtra peut-être jamais. Si nous avions fini 8e ou 9e, nous aurions été contents parce que tout le monde nous voyait descendre, mais finalement, on termine 2e et on est déçu. C’est tout le paradoxe de notre saison. Peut-être qu’à force de se dire que c’était déjà bien d’être là, on n’y a pas assez cru. Il y a beaucoup de gens modestes à Sart et il nous a peut-être manqué un soupçon d’esprit compétiteur pour aller au bout. En plus, on prend deux buts totalement évitables. Où on manque d’intransigeance, de communication, de roublardise aussi. J’aurais préféré qu’on s’incline sur un 0-3 sans discussion. Peut-être que la gestion émotionnelle de cette fin d’exercice a été compliquée. On finit la saison par un 1 sur 12, difficile de revendiquer un titre dans ces conditions. C’est dur de ressortir du positif à cet instant précis et je crois que même le temps n’y fera pas grand-chose. Cela va malheureusement rester gravé comme le moment où on a raté quelque chose d’exceptionnel."