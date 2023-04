Cédric Veriter, buteur décisif samedi: "Mon but, je ne sais pas trop comment le ballon est entré. Sami (NDLR: Lahrach) me donne le ballon, il y a, je crois, un contrôle raté, il me semble que le gardien touche la balle, elle me revient, puis elle rentre. Cette action ne ressemblait à rien, mais on s’en fout. On a encore fait la différence dans le dernier quart d’heure, c’est à l’image de la plupart de nos matches. Je sentais qu’on avait de plus en plus d’espaces et que ça pouvait passer. C’est fait, on monte et je suis encore plus content de partir (rires). On a un chouette groupe, mais je ne suis pas assez bon pour jouer régulièrement en D3, ni même pour le top de la P1. Il y a quelques années encore, je jouais en réserve à Meix, il faut être lucide." Et sans doute un peu trop modeste, serions-nous tentés d’ajouter…

"0-1 à Habay pour commencer"

Claude Petit, affilié à Longlier depuis 38 ans: "Ce titre est encore plus beau que le précédent. Parce qu’il y a beaucoup de jeunes, parce que Damien Tucci est un vrai rassembleur qui a su diriger son groupe sans jamais être négatif en bord de terrain. Quand il a des critiques à émettre, c’est toujours en interne qu’il le fait. Voilà, il ne reste plus qu’à espérer un Habay – Longlier en ouverture de la prochaine saison (NDLR: Habay est entraîné par son fils). On ira gagner 0-1. Mais ne le répétez pas à Samuel, il ne voudra plus passer à la maison (rires)."

"Pas de craintes"

Alain Gatellier, président de Longlier: "Je n’ai pas spécialement de craintes pour la saison prochaine, on n’aura rien à perdre. Avec des gens comme ça, on peut aller en Division 3. D’autres renforts ? Comme je l’ai dit, si Maxime Bréjard s’en va, il faudra le remplacer. Hormis les départs annoncés, j’espère que tous les autres vont bien rester. Il nous faut aussi un 2e gardien"

Encore un Français

À 37 ans, Quentin Cravatte, le défenseur de Longlier, a livré un solide match samedi, s’impliquant de surcroît dans le but d’ouverture. La saison prochaine, il doit normalement prendre le relais d’Antonin Bissot comme T2, tout en officiant comme joueur. "Mais j’hésite encore, confie-t-il. C’est davantage de déplacements. J’ai beaucoup songé à moi jusqu’ici, je dois aussi penser à la famille. On verra. C’est mon 2e titre en P1, après celui d’Arlon en 2012 et déjà sous la houlette d’un entraîneur français, Stéphan Brusco. J’étais content de redécouvrir cette saison une division où je n’avais plus joué depuis ce sacre arlonais, mais je ne m’attendais pas à ça. Pas à jouer autant et encore moins à décrocher ce titre."

"J’ai pris un an d’avance"

Sami Lahrach, auteur d’un but et d’un assist samedi: "Ce n’était pas notre plus beau match. On jouait trop bas en 1re période. On a émergé physiquement ensuite. On n’a pas 15 occasions, mais une demi a suffi. La chance du champion ! J’ai dû jouer un demi-championnat et j’ai mis 9 buts, pour 13 l’an passé. Je peux être satisfait. Je m’étais dit que ce serait bien de rejoindre la D3 à la fin de mes études en 2024 (NDLR: éducation physique à l’UCL), j’ai pris un an d’avance (rires). J’aurai 23 ans en juillet, c’est un bon moment pour évoluer à ce niveau. Des craintes ? Il sera temps d’y penser plus tard, place à la fête d’abord…"

"45 minutes, c’est assez"

Arrivé à Longlier en juillet 2021 pour succéder à Aurélien Huberty, Damien Tucci aura réussi un carton quasiment plein depuis lors: le tour final l’an passé, le sacre cette fois. "On n’a été que 45 minutes en tête cette saison ? Ça me va très bien comme ça, c’est assez pour remporter un titre, souriait le T1 français. J’ai dû remobiliser les troupes à la pause, après une demi-heure plus à l’avantage de Sart, et j’ai senti dès la reprise que nous étions plus conquérants. Sart a baissé d’un cran, nos réservistes ont amené de la fraîcheur et encore une fois, ça a payé. Félicitations aux joueurs et au staff qui ont énormément travaillé. Félicitations à Sart aussi. Quentin (NDLR: Faymonville) l’aurait mérité autant que moi, peut-être même plus encore."