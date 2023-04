2B | Des revers à la maison pour Florenville et Ochamps

Saint-Hubert 1 – Libin 2 Libin prend la deuxième place et recevra Saint-Hubert le week-end prochain. Devant grâce à un but de Vanderheyden, Libin voit Chardome égaliser. C’est finalement Zappala, dans la seconde partie du premier acte, qui offre les trois points à Libin (1-2).

Neuvillers 2 – Wellin 1 Dans un très petit match, Neuvillers a assuré le service minimum et termine à la quatrième place . "Mais c’était mauvais", avoue Christophe Jacquemin. Toujours de 0-0 au repos, le score va rapidement évoluer au deuxième acte. Nicolas plante un doublé tandis que Murego trompe Pisvin. Wellin avait réduit l’écart à 2-1 via Millicamp. Notons aussi que les Wellinois pestaient sur les deux premiers buts, arguant que le cuir était sorti sur le premier et qu’une faute avait été commise sur le second.

Rossignol 3 – Bercheux 2 Une victoire pour du beurre pour Rossignol. Si Magerat ouvre le score, Gil et Hugo Foury inversent la tendance (2-1). Après un penalty raté par Magerat, Piret va planter le troisième but des siens. Collignon, sur penalty, fixe le score (3-2).

Corbion 8 – Les Bulles 1 Dernière victoire pour Corbion où Nathan Renaux disputait son dernier match. Pris à froid après le but de Denis, Corbion voit Gérard planter un doublé (2-1). L’écart s’agrandit au retour des vestiaires grâce à des roses de Renaux (2), Vialette (2), A. Chaidron et G. Naud.

Florenville 0 – Paliseul 2 Pour la première fois, Florenville n’a pas marqué. Les Florentins, qui ont perdu Maitrejean, gravement blessé au genou, s’inclinent aussi pour la première fois à la maison face à une équipe de Paliseul qui va jouer les barrages. Après avoir fleuri les champions, les Paliseulois se présentent avec leur désormais ex-coach, Noël Jacques. Bravo ! C. Poncelet, d’une superbe frappe, et Delvaux, après un centre trois étoiles d’Alexis Poncelet, sont les héros du jour.