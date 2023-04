Les Libramontois s’offrent le doublé

Ce samedi, Libramont a mal débuté son match. Un peu trop mous, les jeunes libramontois laissent Bertrix passer devant: 14-15. François Gruselin prend un temps-mort et décide de faire monter Yoann Grudzien, mais les Baudets, pourtant à six, tiennent bon: 17-25. "Les gamins avaient déjà joué en scolaires le matin, poursuit François Gruselin. C’était trop mou au début, nous avions décidé de faire débuter les quatre jeunes directement avec les frangins Chenoy, en laissant Yoann Grudzien sur le banc. Mais on voit que sans lui, cela manque de moteur et d’expérience sur le terrain. Quand il est dans le six, même s’il ne touche pas la balle, rien que sa présence fait du bien au groupe."

Après la gueulante de François Gruselin, Libramont se réveille. Les Ardennais sont plus incisifs au service et gèrent: 25-19, 25-19.

De 9-14 à 23-14

Dans un match d’un niveau assez inégal, avec de beaux rallyes, de grosses défenses, mais aussi énormément de fautes directes, Bertrix ne baisse pas les bras. Coachés par Olivier Martin, en l’absence de Christophe Diez, les Baudets font la course en tête dans le quatrième set (9-14) avant de prendre treize points d’affilée ! À 23-14, Libramont est sur du velours et conclut: 25-18.

Les Libramontois peuvent désormais penser à la saison prochaine, à un niveau nettement supérieur.

"Au départ, nous voulions jouer les trois premières places. Et puis, un peu par hasard, nous avons recruté les frères Chenoy. Les autres équipes n’en voulaient pas, nous, noues les avons accueillis à bras ouverts. Nous avions des plus anciens et des très jeunes. Eux, ils sont entre les deux, donc c’est idéal. Et après quelques matches, nous avons compris que nous jouerions pour le titre, note François Gruselin. La Promotion ? J’espère que les gamins vont passer un cap. Nous cherchons encore un deuxième gars comme Yoann pour avoir un peu plus de punch à l’attaque. Mes fils ? Jouer avec eux, c’était l’objectif. Si les fistons vont devenir plus forts que moi ? Les deux sont bien partis, mais ils doiv ent passer le cap."