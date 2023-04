Pas du tout, rien n’est fait. On a deux matchs difficiles à jouer avec Rendeux et Champlon. La pression est là, on ne peut pas se permettre de se relâcher.

Vos dernières victoires, face à de modestes équipes de la série, étaient assez étriquées. Comment l’expliquer ?

C’est frustrant, parce qu’on joue super bien les 20 premières minutes, mais après, on se déconcentre, on manque de cohésion. Les équipes adverses y vont à fond. Pourtant, on a les occasions, on ferme bien la défense. Il y a peut-être un peu de stress vu l’enjeu.

Quelle a été la force de Bourdon cette année ?

Tous les postes étaient doublés, on a su bien combler les trous. Le staff était très bon également, le T1 (Nderim Mustafaj) et le T2 (Thomas Larondelle) ont toujours cru en nous. Puis, on avait plusieurs joueurs d’expérience dans l’équipe.

Après plusieurs saisons en P1 et en P2 avec Érezée, Mormont, Marloie ou encore Melreux-Hotton, comment jugez-vous le niveau de la P3 ?

C’est plus physique. Les équipes se rentrent dedans beaucoup plus. Il y a des équipes qui jouent comme ça aussi en P2, mais j’ai l’impression qu’on a quand même plus de temps pour jouer. En tout cas, cette P3 était très compétitive, tout le monde pouvait battre tout le monde. En fait, pour moi, il est plus dur de sortir de cette P3 que d’être promu dans les autres divisions.

Vous avez déjà vécu l’euphorie d’un titre ?

Oui, j’en ai remporté 4. J’ai vécu 5 montées et 4 titres, dont certains en jeunes.

Des joueurs qui vous ont marqué en P3 cette année ?

Il y a de bons jeunes un peu partout, comme à Heyd ou à Oppagne. Le jeune Michael Kimus (Odeigne) m’a laissé une très belle impression. Je me suis retrouvé dans l’axe face à lui. Je lui ai dit qu’il avait du potentiel.

Vous vous sentez prêts pour la P2 ?

Oui, on a un bon groupe avec une bonne ambiance, on va accueillir deux ou trois renforts et on va se battre l’année prochaine.

Vous restez à Bourdon ?

Oui. J’ai 36 ans, je suis à 500m du terrain, j’ai bien roulé ma bosse et je suis bien à Bourdon. Je ne bouge plus pour l’instant.

Un objectif pour l’année prochaine ?

Constituer un bon groupe, avoir une bonne ambiance, et assurer le maintien. Faire vivre Bourdon en P2 le plus longtemps possible.