L’équipe drivée par Michaël Binda n’a pas fait dans le détail pour décrocher ce titre. Certes accrochée par Liège (3-3), elle s’est en revanche imposée sans discussion contre Namur (3-1), le Brabant (5-1) et le Hainaut (5-1). Ces résultats s’ajoutent à ceux des deux journées précédentes, disputées à Wavre en novembre et à Tenneville en février, et permettent aux Luxembourgeois de totaliser 19 points sur 24 possibles.

Au gré des trois journées, cette sélection a aligné Antoine Sosson (Gaumais Saint-Léger), Gaëtan Rocca (LBA Halanzy), Noa Mangin, Jordan Collard et Logan Muller (LBA Halanzy), Louis Tock (MF Etalle) Noah Afif (NLP Halanzy), Gigi Pitisci et Ayoub Boualam (Gaumais Saint-Léger), Mohamed Mezouari (Bertrix City), Hugo Beaupuits (FJEP Lexy), Eduardo Gasparoto et Baptiste Beernaert (Bat 81 Tintigny).

Elle disputera la finale nationale le samedi 27 mai, à Vilvoorde, face au champion néerlandophone.