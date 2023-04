Jacquemart veut rejouer face à Durbuy

L’homme fort de Durbuy affirmait que l’"agression" de Florent Devresse sur Joël Kiwobo avait mis le feu aux poudres. Il disait, aussi, posséder les images. Il nous les a envoyées. Et il semble, en effet, que le médian de Marloie s’est essuyé le coude sur la tête du défenseur de Durbuy dans un duel aérien. Cela justifie-t-il ce qui s’est passé par la suite ? Non, bien sûr. "S’ils ont des images du match, tant mieux, on va pouvoir revoir les agressions subies par Micha, Mohimont, Hanneuse ou encore Dehon, qui avait les lèvres en sang, rétorque le mentor de Marloie. Des duels comme celui dont il parle, il y en a eu trente dans ce match."

"Ils voulaient la peau de Devresse"

Le technicien namurois insiste sur le fait que son équipe était venue à Marche "pour que cela se passe super bien", après les incidents du match aller. "Nous avions bien reçu les recommandations du président et il était important de ne pas faire de vagues avant de comparaître devant la CBAS (NDLR, trois jours plus tard) , dans le cadre du match aller. Mais, clairement, les Durbuysiens cherchaient les embrouilles. Après un duel avec Florent, leur n°14 a crié: ‘‘Wallah, j’te jure je vais le tuer ce fils de p…’’ Drôle de manière de parler sur un terrain de foot . Ousmane Sow lui a répondu: ‘‘Oui, mais calme-toi, pas devant tout le monde…" En clair, il cautionne les menaces, mais elles doivent être plus discrètes."

Si cela a déjà chauffé pendant le match, c’est surtout après la rencontre que la température est montée. "Ousmane Sow dit ne pas comprendre pourquoi nous avons appelé la police, que ses joueurs n’étaient pas menaçants. Eh bien je peux vous dire que c’est la première fois, en 25 ans de football, que j’ai peur dans un vestiaire après un match, confie Frédéric Jacquemart. J’étais juste derrière la porte et les Durbuysiens tambourinaient comme des fous furieux. Ils voulaient clairement la peau de Florent Devresse. Si on ouvrait la porte, cela tournait au pugilat. Voilà pourquoi nous avons appelé la police."

Frédéric Jacquemart estime, également, que les instances font preuve de trop de mansuétude vis-à-vis des Durbuysiens. "On a l’impression qu’ils ont des passe-droits, dit-il. Loris Giuliano, qui était suspendu, a pu traverser le terrain et aller dans les vestiaires sans que l’arbitre n’y trouve quoi que ce soit à redire. En réalité, on se demande s’il y a vraiment une zone neutre à Marche-en-Famenne (où Durbuy joue ses matchs à domicile). Entre le terrain et les vestiaires, c’est la foire, tout le monde peut se mélanger: joueurs, dirigeants, supporteurs, enfants… Les supporteurs peuvent facilement se rendre dans le couloir des vestiaires. À Marloie, si on oublie de mettre la chaîne pour empêcher l’accès à la zone neutre, on se fait taper sur les doigts. Là, après 29 journées de championnat, la zone neutre reste ouverte à tout le monde. Comment cela est-il possible ? Pourquoi les arbitres et l’ACFF laissent-ils faire cela ?"

Footballeurs ou acteurs ?

L’entraîneur de Marloie se demande si les Durbuysiens sont des joueurs de football ou des acteurs. "Leurs cameramen se déplacent librement dans la zone neutre, constate-t-il. Pour qui travaillent-ils ? J’ai entendu parler d’une production pour Canal +. Cherchent-ils, dès lors, à produire le maximum de buzz ? J’en ai bien l’impression. Ousmane Sow dit qu’il veut offrir à ces garçons une deuxième, voire une troisième ou une quatrième chance. Qu’est-ce que cela signifie ? Il fait de la réinsertion sociale ? En un an, il a placé un gars à Stockay, en D2 amateurs. Je n’ai pas vu des futurs pros dans cette équipe. Donc quel est vraiment le but de ce projet ?"

Pas besoin de vous faire un dessin, Ousmane Sow et Frédéric Jacquemart ne partiront jamais en vacances ensemble. Étonnamment, le T1 de Marloie espère rejouer le match aller face à Durbuy, arrêté à la 72’ en novembre dernier à la suite d’un commentaire raciste d’un supporteur, alors que Marloie menait 3-2. "Je veux le rejouer pour plusieurs raisons, dit-il. D’abord, parce que je suis un homme de terrain et j’estime qu’on méritait de gagner ce match. Ensuite, parce que je ne peux accepter que Durbuy fasse passer Marloie pour un club de racistes. Qu’un supporteur ait dérapé, c’est possible. Mais ce n’est pas parce qu’une personne a fauté qu’il faut sanctionner tout un club et lui coller une telle étiquette sur le dos. D’ailleurs, nous sommes tellement racistes à Marloie que nous venons de transférer Arnold Nkokolo et Basirou Minthe… Bizarre, non ?"

Pour la venue de La Calamine, Mohimont (blessé) et Mayanga (suspendu) quittent un groupe que réintègrent Collard et Delvaux.