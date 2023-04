Des Habaysiennes plus expérimentées remportent la Coupe

Avec trois points d’avance dans chaque set, les filles de Bob Dumont, championnes en P2 et invaincues depuis l’automne, ont fait parler leur expérience. Face à une équipe dont la moyenne d’âge ne dépassait pas les 18 ans, les Habaysiennes, nettement plus expérimentées, ont mené les débats du début à la fin. Avec des filles comme Romain, Simon ou encore Herman, les Habaysiennes n’ont jamais vraiment douté même si dans les deux premiers sets, Bertrix, où le potentiel est bien présent, s’est accroché avant de céder à cause de trop nombreuses erreurs au service: 25-22, 25-22.

Le troisième set sera moins disputé, les Habaysiennes montrant plus d’efficacité et pouvant compter sur une Lucile Herman diabolique au service: 25-11. "La Coupe était un objectif. Nous voulions aller le plus loin possible, raconte Bob Dumont. Ce qui a fait la différence ce samedi ? Certainement l’expérience. Nous avons commis pas mal de fautes, mais je dirais que mes filles avaient un peu plus la capacité de gérer lorsque les choses étaient un peu plus compliquées. Nous n’avons pas craqué et nous n’avons pas pris de grosses séries de points. L’objectif de l’an prochain ? Le maintien et des résultats corrects en Coupe. En faisant peut-être monter deux ou trois jeunes."