Je suis quand même surpris. Je peux comprendre, parce que nous avons l’avantage du terrain. Et on sait qu’en play-off, c’est tout de même un atout. Et je suis surpris, parce que je pense que sur papier, Rulles est la plus belle équipe de la série. Pour moi, c’est le favori depuis le début de la saison. Mais le fait d’avoir l’avantage du terrain, cela nous amène à 50/50.

En demi-finales, contre Athus, Saint-Hubert a sorti deux très bons matches…

Oui, c’est clair. On a sorti deux matchs parfaits de play-off. On a joué comme il fallait, avec du culot et beaucoup d’envie. On n’avait rien à perdre. Je suis très content de l’attitude de Loïc (Pirotte) et Théo (Pierret). On voit une nette évolution dans leur jeu et leur manière de gérer les matches. Et je suis fier de les voir à ce niveau-là. Ils ont beaucoup travaillé.

Loïc Pirotte a fait forte impression. Il a passé un cap, cette année ?

Tout à fait. La différence, c’est qu’avant, il était un joueur de P1 qui jouait en R2. Maintenant, c’est un joueur de R2 qui joue en P1. Et cela change vraiment tout. Il a les clés de l’équipe. Il prouve qu’il est devenu un vrai meneur de R2. En P1, on voit qu’il a quelque chose en plus. Il est un cran au-dessus. Je suis super content pour lui, parce qu’il n’avait pas eu facile à son retour des États-Unis la saison dernière.

Saint-Hubert a l’avantage du terrain. Mais ce samedi, c’est vous qui avez la pression ?

Sincèrement, je pense que c’est compliqué pour nous de l’avoir. Vous savez, la dernière fois que j’ai joué au basket, c’était contre Athus en demi-finale. On ne s’est pas entraîné spécifiquement avec l’équipe. On va arriver ce samedi et on va se projeter dans le match. On est en mode relax.

Cette équipe B ne montera pas en régionale, mais c’est important pour vous de gagner le titre ?

Clairement. On joue pour le plaisir, mais on est à deux matches du titre et on va jouer le coup à fond. On va tout donner. En sachant que notre saison est déjà plus que réussie.

Vous attendiez-vous à ce que Rulles élimine Musson, le leader, en demi-finale ?

Oui. Pour moi, Rulles est un cran au-dessus.

Le point fort des Rullots ?

De un, ce sont des jeunes intéressants. De deux, à l’intérieur, Lamy, est très gênant au rebond et au contre, sur leur défense de zone. Et il y a des gars qui savent shooter, et de l’expérience, comme Tinant et Lambert. C’est une équipe bien balancée.

D’un point de vue personnel, ce sont vos derniers moments à Saint-Hubert. Terminer par une finale de play-off, c’est génial, non ?

Oui, c’est excellent. Je suis tombé par hasard dans cette équipe l’an dernier. Je venais les aider un peu quand ils étaient dans le bas de tableau. En fonction de mes disponibilités, je rendais service et je me suis pris au jeu. C’est génial de vivre encore des play-off à 36 ans. C’est juste magnifique. J’en profite et je prends du plaisir à fond.