Un sommet Libramont - Marche B au programme

Outre Gabriel Frippiat, l’équipe est composée de Pedro Tejon y Hevia, B-2/6 qui sort d’une grosse saison d’hiver et qui se verrait bien monter B-15 ; de Benjamin Jacquemin, un B0 qui a rejoint l’équipe cette année, de deux B + 2/6 ; Arthur Waxweiler et Anatol Modave, et de Louis Da Costa (B + 4/6).

Dimanche, les ambitieux Marchois ont entamé leur championnat par une victoire à domicile contre Ciney. Ils seront directement au pied du mur, lors de la deuxième journée, où ils se déplaceront à Libramont qui fait office de favori de la série.

Un tennisman dans une famille de nageurs

L’équipe s’entraîne collectivement une fois par semaine. "Nous avons un entraînement à Marche avec Bryan Moïse, précise le capitaine. Chacun complète son entraînement de son côté. Moi, je m’entraîne individuellement à Durbuy où j’habite, avec Thibaut Martin. Comme on veut tous monter au classement et qu’on est très motivé, on joue beaucoup de tournois. En été, je joue sept ou huit heures par semaine."

Anatol Modave n’était pas prédisposé à se lancer dans le tennis. Sa famille habite à deux pas de la piscine de Bohon et tous sont impliqués dans la natation de compétition. "Mes parents ne jouent pas du tout au tennis, mais maman est une grande fan de Rafaël Nadal. C’est pour cela qu’elle m’a mis au tennis. J’ai moyennement accroché quand j’étais petit et j’ai même arrêté, avant de reprendre vers 11 ans. J’adorais m’entraîner, mais je détestais la compétition parce que je ne supportais pas la pression. Je m’y suis mis petit à petit et j’ai commencé à gagner deux classements chaque année. Maintenant que je gère cette pression, j’espère monter B0 ou B-2/6 au classement intermédiaire."