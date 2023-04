Trois, quatre ou cinq descendants en P1 ?

À 90 minutes de la fin du championnat, on ne connaît toujours pas le nombre de descendants en P1. Et il ne sera, d’ailleurs, toujours pas connu samedi soir, au terme de la dernière journée. Et pour cause, ce nombre variera suivant les résultats qui tomberont dimanche en D3. Si Libramont (face à Richelle) et Meix-devant-Virton (contre Herstal) s’imposent tous les deux, le 10e de P1 devra patienter quelques semaines avant d’être fixé sur son sort. Le temps pour la Commission d’évocation et l’ACFF de rendre un verdict définitif dans l’affaire Libramont – Durbuy (3-3, mais Durbuy avait aligné des joueurs non qualifiés). La prochaine audience aura lieu le 5 mai. Si Libramont bat Richelle et qu’il récupère bien deux points sur tapis vert, il sera sauvé. Mais s’il ne les récupère pas, il est certain que Libramont ou Meix descendra, quels que soient les résultats de ce week-end.