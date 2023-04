Après une dizaine de minutes marquée par la possession de balle locale et un tir visiteur sur le montant, c’est Beernaert qui a offert l’avantage aux siens. Un avantage que les Gaumais n’allaient plus lâcher, en profitant aussi du manque d’intransigeance du gardien adverse. Lenoir, Bigonville (2), Day et Puffet ont ainsi creusé l’écart jusqu’à 6-2, écart que les visiteurs ont réduit en fin de partie sans pouvoir remettre en question la victoire locale.

Le BAT 81, déjà sacré en P1 la saison passée, accède ainsi à la D2 pour la première fois de son histoire, un an seulement après avoir découvert le niveau national.

Dans les autres rencontres de la soirée, Étalle s’est incliné face au MFC Sougne (5-9) tandis que Sainte-Ode a créé la surprise en battant les Ottomans Verviers (8-6) et finit à la 7e place.

Un échelon plus haut, et en début de semaine, le Boca Juniors Libramont a subi un nouveau revers, devant Wavre-Limal, actuel 2e du classement (7-9).

En P1, LBA Halanzy a coiffé les lauriers sans même devoir jouer puisque l’Union Arlon, son adversaire du soir, a déclaré forfait quelques heures avant la rencontre. Les Halanzynois vont se hisser au niveau national pour la première fois de leur histoire.