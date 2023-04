Six équipes luxembourgeoises en finale de la WM Youth Cup

Il est vrai que l’ACFF n’est pas très enthousiaste par rapport à cette Youth Cup, qui passe au second plan. "À titre d’exemple, nous devons jouer un match de championnat la veille, que nous devons gagner. Le dimanche, les joueurs ne seront donc pas pleinement reposés. Le format, avec des rencontres de courte durée, n’est pas non plus très attirant. Mais les garçons méritent cette finale et nous allons la jouer à fond."

L’absence de terrain synthétique, un frein pour Kévin Remy

Givry sera toutefois bien présent à Nijlen, avec deux équipes, dont les U10 coachés par Kévin Remy. "Nous voulons prendre du plaisir et acquérir de l’expérience dans un tournoi de haut niveau pour ponctuer une saison exceptionnelle tant au niveau des résultats que du jeu. Nous n’avons pas d’objectif particulier, mais je pense que nous pouvons accrocher les équipes du groupe. Nous rencontrerons Diegem, Alost et Anderlecht SCB. Nous avions joué ces derniers au Soccer Wex et perdu de peu. Il faudra être de suite concentrés car nous n’avons que 25 minutes de match et faisons souvent la différence en seconde période."

Kévin Remy pointe en outre un désavantage pour son équipe. "Dans la région de Bastogne/Bertogne, nous n’avons pas de terrain synthétique, ce qui pour moi est la base pour réaliser un travail de qualité."

Les U16 de Messancy, coachés par Jonathan Cocu, ont cette fois atteint la finale, qui leur avait été barrée l’an dernier par le Standard. "C’est sans aucun doute le plus grand moment que vont vivre les garçons. Nous ferons le voyage la veille pour être en forme pour notre premier match à 9 h 30. Nous pourrons compter sur nos plus fidèles supporters."

Enfin, l’association OHM sera représentée par deux équipes, les U8 et les U11, sous la supervision de Thibault Collard.

U8: OHM – Aalst – Lierse – SCB Anderlecht.

U10: Givry – Diegem – SCB Anderlecht – Aalst.

U11: OHM – Deinze – Manage – Dessel.

U12: Givry – Dessel – La Louvière – Dender.

U14: Houffaloise – Bierbeek/Wellen – Ath – Westhoek.

U16: Messancy – Bilzen – Francs Borains – Dender.