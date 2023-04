Philippe Medery: "Habay ne sera plus longtemps en D3"

Philippe Medery, coach de Mormont, votre équipe n’a plus toutes les cartes en mains pour se qualifier au tour final : ce serait une déception d’échouer ?

Évidemment. Le club mérite de prendre part à ce tour final. Sans cette erreur administrative (NDLR: Mormont n’a pas aligné deux U21 face à Huy et a perdu 5-0), il ne nous faudrait qu’un point. Le club, qui a vécu de nombreux moments compliqués ces derniers temps, serait ainsi récompensé.

Habay est qualifié. Vous attendez-vous à des Habaysiens démobilisés ?

Non. Si on s’apprécie et se respecte beaucoup avec Samuel Petit, il ne va pas nous dérouler le tapis rouge. Il doit préparer le tour final et s’il fait tourner, ceux qui ont moins l’occasion de se montrer auront envie de prouver qu’ils ont leur place. Un point ne devrait pas nous suffire donc nous irons pour gagner. Je sais qu’Habay est moins performant à domicile ; nous devrons en tirer avantage. Mais cette équipe a réalisé 12 partages et perdu 4 fois, soit une fois de moins que Rochefort.

Habay est la première équipe luxembourgeoise de D3 : logique ?

Tout à fait, la structure établie à Habay, avec Samuel Petit en chef d’orchestre, doit réjouir le football luxembourgeois. Le travail auprès des jeunes payera plus tard. On ne boxe absolument pas dans la même catégorie. Habay a d’autres moyens, est mieux situé. Bref, il ne faut pas être jaloux d’Habay, mais être content du travail qui y est réalisé. Et je suis certain qu’Habay ne sera plus très longtemps en D3.

Habay est le mieux armé pour le tour final ?

Je ne connais pas assez les équipes de l’autre série. Mais de la série B, Habay ne doit craindre personne. Et si on se qualifie, j’espère qu’on évitera Habay. Car la partie d’échecs avec Samuel Petit risque déjà de demander beaucoup d’énergie dimanche.

Mormont a pris part au tour final en 2017, en 2019 et y sera peut-être encore en 2023. Le club ne vise pas plus haut que cette D3 ?

Non. C’est juste la preuve que Mormont est parfaitement géré. Nous avons été une succursale de Givry quand le club était en D2. Nous avons su compenser les départs en visant juste dans nos transferts. Mormont reste un club attirant. Par exemple, des Amrous ou Lecerf auraient pu toucher plus d’argent ailleurs et avaient opté pour notre club. Mais monter n’est pas l’objectif.

Sans ces deux-là, Mormont pourra-t-il faire aussi bien la saison prochaine ?

On travaille en ce sens. Nous avons les arrivées des frères Burton de Sart et d’un jeune de Saive, Raposo, qui a 18 ans. On cherche encore un joueur au profil offensif. Mais on ne fera pas de folies. On a de la qualité dans ce groupe, les résultats de cette saison le prouvent. Je ne suis pas inquiet en tout cas.