Nicolas Prévot: "Mentalement, la saison la plus compliquée"

Nicolas Prévot, craint-on un test-match du côté rochois ?

La possibilité existe donc oui, mais c’est le pire qui puisse arriver donc on ne panique pas. Nous voulons absolument terminer le travail samedi en ne perdant pas à Oppagne. Le groupe mérite ce sauvetage après un deuxième tour exceptionnel avec ce 23 sur 27.

Comment expliquez-vous cette métamorphose ?

Il y a deux paramètres à mes yeux. Le passage à une défense à cinq qui a nous a permis d’encaisser beaucoup moins. La deuxième chose est notre forme physique. Nous en avons bavé en janvier, février, mais cela a porté ses fruits lors des deux derniers mois.

Personnellement, vous réalisez un deuxième tour de haut vol. Grâce à ce travail physique ?

Il est plus facile d’être au niveau quand le physique suit. Je me sens en pleine forme alors que la fin de saison est là.

Vous avez évolué dans cette défense à cinq, vous avez pris du plaisir ?

Je ne vais pas dire que je prends mon pied en défense. J’aime toujours être au cœur du jeu, toucher beaucoup de ballons, être décisif. Mais force est de constater que notre défense à cinq a tenu la route. Si ce n’était pas beau à voir car on défendait beaucoup, seuls les points comptent et ils sont là.

Vous évoluerez à Harre-Manhay la saison prochaine, si vous deviez décider aujourd’hui, vous effectueriez le même choix ?

Je prendrais plus de temps pour réfléchir. Mais au moment où Harre m’a contacté, La Roche avait une chance sur dix de se sauver. Harre-Manhay est arrivé avec un solide projet, il était difficile de dire non. Les transferts réalisés sont de qualité, on ne devrait pas vivre une saison comme celle que je viens de connaître avec La Roche. Mentalement, c’est la saison la plus dure depuis que j’évolue en équipe première. Il faut être honnête et dire que je ne me suis pas trop amusé au premier tour, j’ai douté beaucoup. En quittant La Roche avec le maintien en poche, j’aurai le sentiment du devoir accompli.

Oppagne, votre adversaire, Sart ou Longlier, qui voyez-vous émerger ?

Pas Oppagne, cela voudra dire qu’on aura pris un point à cette équipe. Je vois Longlier coiffer tout le monde. En tout cas, je crois que c’est le groupe qui en a le plus envie.