Les planètes s'aligneront-elles pour Houffaloise?

Pas épargnés par la sorcière, les joueurs d’Aurélien Gomez n’ont pas toujours eu la vie facile. "Ce qu’il nous a manqué cette saison ? De la chance. Tout était contre nous. Nous avions construit un gros noyau pour faire jouer la concurrence, mais vous avez des mecs qui ont abandonné et d’autres qui n’ont même pas su jouer cinq matches à cause des blessures. Kiki Louvins a aussi raté un paquet de rencontres. Certaines décisions arbitrales n’ont pas été en notre faveur non plus. Nous avons perdu des matches que nous n’aurions jamais dû perdre. Je pense à Sart ou Ethe par exemple. Il nous manquera peut-être un, deux ou trois points, mais nous aurions dû aller les chercher. On dit toujours que sur une saison, tout s’équilibre. Mais Houffaloise peut dire que ce n’est pas vrai."

Si Houffaloise venait à basculer en P2, Éric Lejeune ne baisserait pas les bras pour autant. "Dans la vie d’un club, tu as des hauts et des bas. L’an dernier, avec les montées de l’équipe A et de l’équipe B, c’était un moment très haut. Cette année, avec les deux descentes, cela pourrait être un moment très bas, poursuit le directeur sportif des Houffalois. Mais il faudra se remobiliser directement. Dans la vie, si tu arrêtes de te battre quand tu as un coup dur, tu n’avances pas. Si nous descendons, nous jouerons le titre en P2, il ne faut pas se leurrer. Nous avons construit une équipe pour tenir la route en P1 l’an prochain, donc si nous descendons, ce sera pour remonter. Mais je suppose que le discours sera similaire à Bastogne ou à Vaux si cette équipe descend."

Houffaloise pourrait aussi être sauvé dans quelques semaines, si le gagnant du tour final luxembourgeois grimpe en D3 ou si Durbuy se retire. "L’équipe est déjà construite pour la P1, donc, ce ne serait pas un problème, note Éric Lejeune. Comment je prendrais le fait de devoir laisser ma place à Durbuy ? Je n’ai pas à le prendre bien ou mal. Depuis le début, je n’ai jamais dit un mot sur Durbuy. Je m’entends bien avec Ousmane Sow. Il n’a pas toujours raison, mais il n’a pas toujours tort non plus. Mais faut-il en vouloir aux gens de Durbuy ? Moi, je dis plutôt que ce sont les règlements qui sont mal faits. S’il faut en vouloir à quelqu’un, c’est à celui qui pond les règlements. À quoi cela servirait-il de crier dans les journaux sur Durbuy, Givry ou Freylange ? Il faut seulement revoir les règlements . "